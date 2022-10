Las recientes declaraciones de Gabriela Herrera, sobre que no tendría ningún problema en trabajar con Yahaira Plasencia, causaron sorpresa en la conductora de Un Día en el Mall, Andrea Arana, debido a que solo unos días antes tildó de egocéntrica a ‘La Reina del Toto’.

Por ello, Arana le recordó a Gabriela que ‘necesita unas capsulas de memoria’, debido a que ‘primero dice una cosa’ y luego ‘intenta vender otra’.

”Dices que tú no eres famosa por tus escándalos, no eres famosa por tus ampays, es más no lo necesitas porque tienes una carrera limpia. Gabrielita pregúntale a la gente si conoce una canción tuya o si te recuerda por haberte sacado los ojos con Samahara Lobatón en Combate”, manifestó.

Andrea Arana jala las orejas a Gabriela Herrera (Un Día en el Mall)

Finalmente Andrea Arana consideró que si Gabriela Herrera suena es porque nuevamente habló de Yahaira Placencia.

GABRIELA HERRERA FIRMARÍA CON SERGIO GEORGE

Gabriela Herrera dio un paso muy importante en su carrera, debido a que firmará contrato con el afamado productor de Nueva York, Sergio George, quien también maneja la carrera de Yahaira Plasencia.





