No se amilana. Rodrigo González mostró un mensaje que le envió Gabriel Herrera en pleno programa en vivo de ‘Amor y fuego’. El periodista de espectáculos se tomó el tiempo de leer el texto que le envió la exintegrante de ‘El gran show’, en donde habló del malentendido que tuvo con Sergio George.

“Efectivamente, tendría tantas cosas por decir por respeto a su trayectoria, no he querido seguir discutiendo. Él me buscó (Sergio George), nos reunimos varias veces, nos envió contrato para firmar y de pronto cambió, deben de haberlo presionado mucho al señor”, expresó la bailarina.

Además, dejó en claro que no se centró en el tema debido a que fue portada en distintos diarios por su salida de ‘El gran show’: “En estos momentos estando en el ojo de la tormenta ya no quiero insistir más, pero llegado el momento yo aclararé todo con puntos y comas”.

‘Peluchín’ enfatizó tal tema y dejó en claro que está invitada a su programa para dar su versión de los hechos: “Cuando quieres vienes, nosotros tenemos ganas de saber eso, mucha curiosidad. Aquí puedes despacharte a tus anchas, que te importa lo que digan, que te importan lo que piensen, ya te despacharon y ya dijeron que donde manda capitán, no manda marinero”.

Gabriela Herrera le envía mensaje a ‘Peluchín’ en vivo

Gabriela envía mensaje a ‘Peluchín’ en donde arremete contra Sergio George por negar su contrato. VIDEO: Willax

