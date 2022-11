SE MOLESTA. Gabriela Herrera arremetió por primera vez contra Sergio George luego que el productor desmintiera que exista algún tipo de acuerdo musical con ella. La bailarina aseguró en ‘Amor y Fuego’ que el reconocido pianista la intenta dejar como alucinada cuando él sabe cómo fueron las cosas.

“A veces me quedo desconcertada con las palabras que dicen porque se contradice en muchas cosas. Quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza, que se olvida de lo que pasa . Maritza y yo hablamos con pruebas, las pruebas están, los mensajes con hora y fecha. No tengo por qué inventarme”, dijo.

La participante de ‘El Gran Show’ remarcó que el mismo Sergio George se sentó con su equipo de trabajo y con ella misma para llegar a un acuerdo. Además, reveló que el productor le propuso una reunión junto a Yahaira Plasencia para que limen asperezas.

“Me adelanté, pero faltaba unas horas para firmar el contrato, no estaba por verse, él quería firmarlo para sacarlo en el programa que estoy ahorita. Mi carrera sigue con él o sin él. Me fastidia porque me está tratando de dejar como la alucinada, la que pensó y creyó una cosa que no es, cuando hice una reunión con él no con su holograma . Dijo muchas cosas, pero no las diré porque sino deja muy mal parada a la artista que tiene a su costado”, precisó.

TROME | Gabriela Herrera explota contra Sergio George

¿QUÉ DIJO SERGIO GEORGE DE GABRIELA?

Semanas atrás, Sergio George salió al frente totalmente disgustado por las declaraciones de Gabriela Herrera, quien en su momento confirmó que iban a firmar un contrato musical.

“ No ha firmado nada, no ha firmado nadie. Es un proceso que me gustaría ver con más calma . hay personas que se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empieza a anunciar cosas que no se han dado. Y ojalá que se dé porque no hay garantías aquí”, enfatizó.