La cantante y bailarina Gabriela Herrera dijo que Isabel Acevedo e stá muy feliz en su relación con Rodney Rodríguez y le desea lo mejor, pues es una ‘buena chica’ y se merece lo mejor. Además, nos contó que viene trabajando muy fuerte en su carrera musical y le gustaría volver a la actuación con un papel antagónico.

“Conversé hace poco con ‘Isa’ y está feliz, contenta, y mientras esté feliz que disfrute su momento con su chico, quien la trata como una reina, está perfecto. Ya le tocaba disfrutar de un amor bonito, pues ella es una buena chica, linda y merece a alguien que realmente la valore”, dijo la cantante.

¿Sigues soltera?

Sí, pero nunca sola, estoy conociendo. Ahorita no tengo tiempo para enamorarme de alguien, estoy tranquila, pero obviamente conociendo personas, uno nunca sabe qué va a pasar. Si llega el amor bienvenido sea, pero no estoy buscando.

Si llega tu ‘amor bonito’, ¿pensarías en el matrimonio?

Estoy chibola para pensar en el matrimonio, no está en mis planes ahora, pero no descarto que en un futuro pueda suceder.

Te hemos visto bailando y cantando, ¿también te gusta la actuación?

Estudie actuación, tuve la oportunidad de estar en dos novelas, una de ellas fue ‘Ven Baila Quinceañera’. Lo que me gustaría es actuar de mala, sería todo un reto para mi carrera.

Hablando de otro tema, ¿qué se viene para tu carrera artística?

Se vienen muchas sorpresas, pero las voy a contar en su momento porque no me gusta contar las cosas antes de tiempo porque no sale, prefiero trabajar callada y de a pocos. Gracias a Dios me está yendo bien y para adelante.

SIN BRONCAS CON YAHAIRA PLASENCIA

Recordemos que hace unos días la cantante Gabriela Herrera también contó que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y podría cruzársela en un escenario o hasta en ‘El Gran Show’, pues ambas son muy buenas artistas.

“ No tengo nada en contra de nadie. No tengo problemas de cruzármela en un escenario porque las dos somos muy buenas en lo que hacemo s, pero obviamente cada uno está en un rubro distinto. Creo que normal si nos volvemos a cruzar en ‘El gran Show’ o en otro lado”, dijo la cantante.

Gabriela Herrera aclaró el tema luego de que se despachara con todo contra Yahaira Plasencia, luego que Sergio George le hiciera un casting para probar su voz tras verla cantar en el reality de Gisela Valcárcel, ‘La Gran Estrella’.

n declaraciones para Magaly Tv La Firme, la cantante aseguró que la ‘Reina del Totó es muy egocéntrica y déspota. “ Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir, es algo que no está entendiendo ”, aseguró.

Asimismo, recordó que Yahaira tiene un oscuro pasado. “Su manera de querer ser la única y tener egos, creo que la disminuye como artista. Esa actitud muy déspota y egocéntrica siento que la hace ver más”, indicó Gabriela Herrera, quien también aseguró que no la está reemplazando.

