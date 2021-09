POR: MILAGROS CASAS

Gabriela Herrera solo tiene 20 años, es bailarina profesional y afirma que nunca han conquistado su corazón. Ella respeta los códigos y no se metería con el enamorado de una amiga porque no es una ‘Candy’. Chambea para pagarse sus cosas y ha crecido en San Isidro, pero es ‘fina con esquina’.

Gabriela, a tus 20 años, ¿alguna vez te han roto el corazón?

Si hablamos del tema amoroso, no… porque no he tenido enamorado.

No te creo…

Lo que pasa es que estoy enfocada en mis cosas. Sí he salido con chicos, pero no he tenido enamorado formal, solo me he ilusionado.

¿Qué pasó con el chico?

Me fue infiel por así decirlo. Era mi ‘saliente’, pero estábamos como un poquito más formal y me enteré de que estaba saliendo con otras chicas al mismo tiempo que estaba conmigo.

¿Lo ‘choteaste’?

Sí, claro. Igual cuando me pasó eso dejé en un segundo plano el tema del amor. Sí me gustaría tener un enamorado, pero a veces veo todas las cosas que suceden, lo que pasa con las parejas, se me va la ilusión y digo: ya no quiero.

Es que aún no te ha ‘pegado’ fuerte.

Creo que el amor no se busca, llega solo y en su momento. Ahorita estoy feliz con mi trabajo y dedicada a eso. Siento que no es el momento indicado para que alguien llegue por el lado sentimental. Estoy en el momento de vivir mi vida, disfrutar, trabajar, hacer mis cosas. El amor, más adelante.

GABRIELA HERRERA: “NO SOY UNA CANDY, SÍ RESPETO CÓDIGOS”

¿Eres una chica que respeta los códigos?

No soy una ‘Candy’, yo sí respeto los códigos, no como otras. Además, ‘entre amiga, amiga puñal que se avecina’, ja, ja, ja. Eso me pasó a mí.

¿Te ‘atrasaron’?

Mi amiga fue la que se metió con el chico (su ‘saliente’). Creo que hay chicos por todos lados como para fijarte en el enamorado de la amiga.

¿Te han hecho alguna propuesta indecente?

Eso nunca falta. Me han hecho propuestas para llevarme de viaje. Me han mandado (invitación) para ir a San Andrés, a Estados Unidos, Colombia, y yo ¡¿qué?! No, gracias por la invitación, pero next.

Instagram es el mejor sitio para dar ‘like’ y hacer invitaciones.

Sí, por Instagram pasan todas las invitaciones, ya no es necesario el WhatsApp ni nada de eso. Lo peor es que muchos de ellos son casados.

¿Algún pelotero te ha ‘tirado maicito’?

Uy, varios…

¿Conoces a alguno?

No, no los conozco. Una vez hablé con uno de ellos porque un amigo de él estaba en el canal y me preguntó si podía saludar a su amigo por videollamada. Cuando me lo pasó me di cuenta de que era un futbolista de la selección peruana. También desde otros países empezaron a escribirme por el Instagram, pero ni les respondo.

¿Estarías con un futbolista?

No, no van conmigo, la verdad. Además, no tienen muy buena fama.

‘LAS CHICAS MÁGICAS’

¿Qué opinas de las chicas que se van de viaje, se compran cosas lujosas y no tienen trabajo conocido?

Ellas son ‘chicas mágicas’ porque gastan, gastan y no se sabe de dónde sale el dinero. Se ve que han trabajado duro o alguien les dejó una buena herencia...

Todas dicen que viajan con sus ahorros…

Han trabajado duro. Tantas horas sin dormir, ja, ja, ja.

Pueden tener su ‘sugar daddy’...

Podría ser. Yo trabajo para pagar mis cosas, para tener lo mío y no tener que agarrarme a un abuelo de asilo para que me mantenga.

¿Cuál es tu barrio?

Mi barrio es San Isidro.

¿Has comido en ‘los agachaditos’?

Soy fina, pero con esquina. A mí me gusta comer en ‘los agachaditos’ el cebiche de pota, me encanta, y he jugado en la calle kiwi, bata, matagente, mundo. Yo tuve una niñez a la antigua.

¿Cómo haces con los faltosos?

Soy bien ‘fosforito’ cuando hay cosas que a mí no me gustan. Además, nunca falta el malcriado que cuando caminas por la calle te dice una grosería. Yo sí me he puesto de boca a boca con ellos. Una vez bajé a uno, creo que estaba en un camión el pata, y me achoré, me salió el barrio de San Isidro que tenía por dentro.

¿Cuál es tu chico ideal, el que te podría conquistar?

Que sea sincero, maduro, centrado. Si hablamos por el lado físico que sea alto, no sé... que tenga tatuajes.

¿Chibolos o maduritos?

Los chibolos no van conmigo, de qué me va a hablar, de sus videojuegos, no pues. Imagínate él hablando de videojuegos, de juerga, y yo de trabajo, nada que ver. Siento que para la edad que tengo soy madura y pienso más en mi trabajo, en crecer cada día.

¿Qué no te gusta de un hombre?

Que sea celoso. Nunca me ha tocado, pero si me toca le pongo el ‘parche’ y me voy. No le ‘aguanto pulgas’ a nadie, el primero que me diga ‘muy corta esa falda’, yo ‘chau, cuídate mucho’.

¿Cómo te definirías…

Intensa, perfeccionista y soñadora.

