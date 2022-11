Gabriela Herrera rompió su silencio con el programa ‘Amor y Fuego’ luego que Gisela Valcárcel anunciara EN VIVO que la bailarina fue expulsada por romper las reglas del canal y declarar a otro medio, en este caso, el magazine de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“¿Es verdad que es porque has hablado para nuestro programa?”, fue la pregunta del reportero, por lo que la también modelo no se silenció y lo afirmó. “ Lo que se ve no se pregunta ”, dijo.

Sin embargo, Gabriela Herrera arremetió contra Melissa Paredes y Giuliana Rengifo, puesto que ellas en algún momento también han emitido declaraciones para programas ajenos a América Televisión.

“ Así como yo declaro, también declaran otras personas más. A todos deberían tomarnos por la misma cuerda, ¿no? ”, precisó.

TROME | Gabriela Herrera explota contra 'El Gran Show'

GISELA LAMENTA EXPULSIÓN DE GABRIELA HERRERA

QUÉ FUEEEE. Ante la ausencia de Gabriela Herrera en ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse para anunciar que la modelo había sido retirada de su reality de baile por incumplir un contrato con América Televisión. El motivo: haber declarado para el programa ‘Amor y Fuego’.

La popular ‘señito’ sorprendió a los televidentes al confesar que Gabriela ya estaba advertida de dar alguna declaración en otro canal, sin embargo, volvió a fallar y por ello es que han tomado acciones inmediatas.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario , alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal”, inició diciendo.