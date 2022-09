Gabriela Herrera se despachó con todo contra Yahaira Plasencia, luego que Sergio George le hiciera un casting para probar su voz tras verla cantar en el reality de Gisela Valcárcel, ‘La Gran Estrella’.

En declaraciones para Magaly Tv La Firme, la cantante aseguró que la ‘Reina del Totó es muy egocéntrica y déspota. “Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir, es algo que no está entendiendo” , aseguró.

Asimismo, recordó que Yaha tiene un oscuro pasado. “Su manera de querer ser la única y tener egos, creo que la disminuye como artista. Esa actitud muy déspota y egocéntrica siento que la hace ver más”, indicó Gabriela Herrera, quien también aseguró que no la está reemplazando.

GABRIELA HERRERA EN PROYECTOS CON SERGIO GEORGE

Por otro lado, Gabriela Herrera se mostró contenta porque Sergio George se fijó en ella y aseguró que tienen proyectos juntos para este año y el próximo. “Empezar tu carrera musical con alguien como Sergio, que es el gran maestro, es impresionante. Qué mejor valor te puede dar eso de que sí puedes hacer algo bueno”, acotó.

En ese sentido, le envió un misil a Yahaira Plasencia. “Con quien yo he conversado es con Sergio, no con Yahaira. Él es el que se encarga de tener más artistas, si es lo que quiere o le conviene, no a Yahaira”, sentenció.

GABRIELA HERRERA: YAHAIRA ME COPIA

Finalmente, Gabriela Herrera aseguró que la ‘Reina del totó' le copia su look. “Yo quise pensar que eran casualidades, pero ya pasó lo mismo y ahora con el cabello, el mismo tono, las mismas mechas y el mismo estilista. Dicen que lo bueno se copia, entonces está bien”, aseveró.

Además, indicó que es amiga de Jefferson Farfán, expareja de la ‘Yaha’. “Yo tengo amigas en común con él, él también está en mi lista”, dijo entre risas.

Gabriela Herrera arremetió contra Yahaira y aseguró que su ego la hace ver mal. Asimismo, denunció que le copia su look.

