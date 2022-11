Gabriela Herrera fue retirada abruptamente de “El Gran Show” luego de sus constantes declaraciones con el programa “Amor y Fuego”. La influencer fue retirada del reality de Gisela Valcárcel a pocas ediciones del final y ello no cayó bien en ella, lo cual quedó expuesto luego de que llamó “hipócritas” a los participantes.

En un enlace telefónico con Amor y Fuego, Gabriela Herrera llamó hipócritas a los miembros de “El Gran Show”, cuestionando que hay algunos que han realizado cosas peores.

“Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, aseguró la bailarina.

Gabriela Herrera criticó a El Gran Show

Tras ello, en Amor y Fuego le indicaron si se presentaría para hablar sobre el tema. Ella había sido preguntada en reiteradas ocasiones en Instagram y la bailarina respondió a un usuario con la música de entrada del programa de Gigi y Rodrigo.

¿Deberá Gabriela Herrera pagar una penalidad por su salida de El Gran Show?

En una entrevista con Trome hace unos días, Gabriela Herrera fue consultada sobre si deberá pagar alguna penalidad por su despedida en El Gran Show, ante lo cual aclaró que su salida se dio en buenos términos.

“Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una conversación, una llamada con Gisela (Valcárcel), hablamos súper bien y nada”, sentenció.