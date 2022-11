Gisela Valcárcel confirmó que Gabriela Herrera fue eliminada de ‘El Gran Show’ por haber hablado en ‘Amor y fuego’ unos días antes de la gala. El programa de Willax logró entrevistarla para que comente qué sucedió ahora que ya no forma parte del reality de baile de América TV.

“¿Es verdad que te suspendieron del ‘Gran Show’?”, preguntó el reportero. “Nada, lo que se ve no se pregunta (...) El tema de protocolos del canal. Nada, igual yo estoy tranquila con mi conciencia y tranquila con lo que ha pasado porque no he hecho nada de malo ”, contestó la bailarina.

De igual manera, recordó que otros participantes del reality también han declarado en otros canales y no han recibido algún castigo.

“No fue así, yo creo que así como declaré yo también declararon otras personas más. No sé creo que a todos deberían tomarnos por la misma cuenta. Si uno declara también el otro. Si hay una sanción para un persona para el otro también ”, señaló.

Asimismo, indicó que dio lo mejor de ella en la pista de baile. “Sacarme el ancho y presentar algo bien al público y que el público diga: ‘Oye, mira qué fácil se le hace’. Y no saben todo lo que yo sufrí, lo que he llorado , tengo la pierna lesionada, tengo la pierna izquierda mal. Y aún así, yo seguí dando lo mejor de mí”, indicó.

Finalmente, reveló que ella no mandó una indirecta a Gisela al decirle ‘hipocrisela’. “No, es que yo no se lo dije a ella, yo nunca me refería a la conductora, y nunca me referí a ningún conductor con ese tema, yo me referí en lo personal. A mis compañeros con los que yo he trabajado ahora y anteriormente”, aseguró.