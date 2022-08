La bailarina y cantante Gabriela Herrera comentó que hay muchos ‘bebitos fiu fiu’ que la rondan, pero ella ha decidido no tener pareja pues está dedicada solo a su carrera musical. Además, marca distancia de Fabio Agostini, con quien se la relacionó hace unos meses, cuando ingresó al reality ‘Esto es guerra’.

“En el tema del corazón me encuentro muy tranquila, solterita... hay muchos por ahí que me escriben, los ‘bebitos fiu fiu’, ja, ja... pero nada, por ahora no quiero tener pareja, aún estoy chibola, tengo solo 21 años, hay mucho futuro por delante”, dijo Gabriela Herrera.

¿Dedicada solo al lanzamiento de tu carrera musical?

Sí, estoy dándole a full porque en unas semanas se viene todo mi lanzamiento musical. Además, mi ritmo de vida es complicado y tener una relación significa dedicarle tiempo para que funcione, no sería lo ideal ni justo para la otra persona que le dedique pocas horas.

¿Entonces, choteas todo tipo de invitaciones?

Por ahora no acepto salir con nadie, solo con amistades en grupo... así que no me van a ampayar, ja, ja, ja.

Pero el amor puede llegar de manera inesperada...

Eso es cierto, pero no lo estoy buscando. Dicen que en el corazón no se puede mandar, pero ahorita soltera pero nunca sola.

Mucho se comentó sobre el acercamiento que había con Fabio Agostini...

Es solo mi amigo, mi pata. Surgieron esos rumores porque estábamos en el mismo equipo en ‘Esto es guerra’ pero nunca pasó nada. Al principio tenía un mal concepto de él, pero al conocerlo lo cambié, es un caballero, una gran persona, es súper directo pero no le quita ser buena gente. Además, siempre me hace reír, la pasamos superbién.

QUIERE SU REVANCHA

Gabriela Herrera contó que aún se siente triste por su eliminación en el reality ‘Esto es guerra’, pero espera volver pronto por su revancha. Señala que espera recuperarse pronto de su lesión, pues está llevando terapia y ahora viene dedicándose al baile y la música.

“Estoy un poco triste por lo que sucedió, pues soy muy competitiva y la eliminación se dio de una manera extraña, me hubiese gustado haber participado en algún circuito y que ahí se decida la eliminación, pero son cosas que suelen pasar. Sin embargo, no pierdo las esperanzas para volver por mi revancha, pues en ‘Esto es guerra’ siempre se dan las oportunidades”, enfatiza Gabriela Herrera.

¿Cómo te encuentras físicamente tras tu lesión?

Pues yo me sigo preparando, estoy con mis terapias y poder recuperar mi lesión para estar al ciento por ciento. En estos días de feriados por Fiestas Patrias mientras la mayoría se fue de viaje, yo me he dedicado a seguir con mi tratamiento, sin falta y empezando a entrenar, con el respaldo de mi médico. Así que no me desespero, estoy avanzando y vuelvo pronto.

