Gabriela Herrera llega por primera vez a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Junto a su mami Delia, tuvieron una “guerra” de ollas y sartenes con Isabel Acevedo y a su mamá Rosita. “La pasé super bien, me divertí muchísimo junto a mi mami en la cocina de Ethel y Yaco. Nunca había estado en el programa, fue algo nuevo para mí, y debo reconocer que no fue fácil, me confundí entre el perejil y el culantro, ¡un desastre!”, confesó la bailarina.

No sabes cocinar...

Yo no cocino absolutamente nada, solo cocino cuando me inspiro, muy pocas veces, y es lo básico, me preparo puras dietas. Lo reconozco, como cocinera, soy muy buena bailarina.

Si no conquistas por el estómago, ¿cómo conquista Gabriela Herrera?

Yo conquisto bailando y con mi actitud, porque por el estómago, se van corriendo o se van al hospital, una de dos (risas).

¿Y qué tal la dupla con tu mami?

Buena, mi mamá me supo guiar y logramos preparar nuestra receta. Es la primera vez que mi mamá concursa en un programa de televisión y fue lindo compartir con ella lo que me gusta hacer. Mi mamá y yo somos muy amigas, ella me ha ayudado mucho en mi carrera.

Gabriela Herrera y su mamá, en "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

¿Isabel Acevedo es buena en la cocina?

En la cocina lo hizo bien, ella sí puede conquistar por el estómago. Además, para ella fue más fácil porque ya ha ido varias veces al programa y ya sabe cómo funciona. Igual, no la tuvo fácil, ya lo verán este domingo. Un versus de baile con Isabel es menos complicado que un versus en la cocina.

Por último, si bien tienes seguidores en redes que te apoyan, muchos dicen que te falta humildad, ¿qué les dirías?

Siempre leo lo mismo en redes y entiendo, es la opinión de las personas, ellos ven los cinco minutos que reflejo en televisión, ellos no saben mi día a día. Algunas personas se quedan con lo primero que ven y dicen, “su mirada es muy soberbia”. Sin que yo haya dicho algo, ya me dicen soberbia.

¿Crees que se confunde seguridad, empoderamiento, con soberbia?

A veces, las personas confunden la seguridad que quiero tener y que proyecto, con soberbia, y eso es un poco complicado. En mi caso, en la pista de baile, yo me quedo muy concentrada, me quedo mirando, y no es que me quedo mirando mal a la persona, sino que me quedo pensando lo que voy a hacer, y ya cuando me relajo, soy nuevamente Gabriela Herrera.

