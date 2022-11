Gabriela Herrera es considerada por muchos como una de las favoritas para pelear el título en ‘El Gran Show’ y ha dejado en claro que no se minimizará ante ninguna contrincante. Así, recientemente lanzó unos dardos contra Yahaira Plasencia, Giuliana Rengifo y Melissa Paredes.

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, la chica reality inició la polémica al detallar que ella no ha protagonizado ampays metiéndose en relaciones ajenas o en situaciones comprometedoras.

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, expresó al programa de espectáculos.

Además, Gabriela Herrera enfatizó que a ella no le gusta fingir ser la buena de la historia, dando a entender que algunas de las participantes adoptan una personalidad diferente para dejarla mal.

“No me gusta fingir que soy la buenita y atrás soy la mala del cuento. Yo nomás puedo decirles que la que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de eso, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, manifestó.

Gabriela Herrera y su ‘chiquita’ a Sergio George

Hay que recordar que recientemente, Gabriela Herrera contradijo las declaraciones del productor Sergio George luego de que se diese a conocer que su precontrato con su disquera acabase abruptamente.

“Se contradice en muchas cosas, quiero pensar que no se acuerda de lo que escribe, que tiene tantas cosas en la cabeza que se le olvida lo que pasa”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR