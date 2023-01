Llega preparada. Gabriela Herrera tenía prevista una entrevista para el jueves 12 de enero en ‘Amor y fuego’, pero la canceló debido a algunos inconvenientes que tuvo su abogado.

“El día de hoy no pude presentarme por unos temitas de mi abogado . Prometo que estoy sí o sí en el set. Yo no me voy a perder de ustedes ”, expresó la exintegrante de El gran show.

Ante su respuesta, Rodrigo González se mostró algo incómodo por su falta de compromiso y no tuvo reparos en mandarle una ‘chiquita’ por reprogramar la entrevista.

“Ella necesita de su abogado para estar aquí y él no podía porque tenía una audiencia. Ella no sabía y hace la promo. Con razón que la farisela se molesta contigo. Mañana te esperamos”.

‘Peluchín’ agregó que la bailarina llegará con su abogado para no tener problemas legales luego, ya que se supone que contará su verdad acerca de su salida del reality conducido por Gisela Valcarcel.

“Dices que no te corres, acá te esperamos. Dices que vienes con tu abogado, entonces, ella está dispuesta a contar cosas que puede traerle consecuencias legales . Por eso lo quiere tener al lado para asesorarse y saber cuáles son sus límites”.

Gabriela Herrera lista para arremeter contra Gisela Valcárcel en 'Amor y fuego'

Gabriela lista para arremeter contra Gisela en ‘Amor y fuego’: “Vendrá con su abogado para asesorarse”. Video: Willax

