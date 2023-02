La bailarina y cantante Gabriela Herrera contó que está juntando su dinero para viajar a Dubái, con un grupo de amigas, ya que no tiene un sugar daddy. Además, aseguró que no está en una relación porque está enfocada en su lanzamiento musical.

“Yo me saco la mugre trabajando para comprarme mis cosas y darme mis gustos. Ahorita estoy juntando mi platita para viajar a Dubái con un grupo de amigas y si Dios quiere pueda juntar esa plata rápido para viajar”, afirmó Gabriela.

¿Te irás un mes como Rosángela?

Una semanita por lo menos...

Y qué opinas de las críticas a Rosángela que estuvo un mes en Dubái.

Cada quien es libre de hacer lo que quiera, si tiene la posibilidad y la economía para viajar a otro país y disfrutar por tanto tiempo, bienvenido sea. Que Rosángela haga oídos sordos y que siga viajando y disfrutando.

Y cómo vas en el amor, ¿estás con pareja?

Estoy soltera y feliz... como se dice soltera, pero nunca sola.

¿Es difícil conquistar tu corazón?

No, simplemente creo que no es el momento, siento que ahorita estoy enfocado en otras cosas como en mi trabajo. Estoy enfocada en facturar, como diría Shakira.

El amor no te quita el sueño.

No, aparte estoy super joven y el amor puede llegar más adelante. Creo que no es el momento indicado, tampoco lo estoy buscando, si llega bien y no sigo trabajando en mis cosas.

En lo que será tu lanzamiento musical.

Así es, ya quiero que nazca ese bebé, que es mi música. Es algo que me encanta y quiero que la gente escuche mi propuesta.

Lo tuyo es urbano...

Sí, es lo que me apasiona cantar y bailar.

Gabriela rechaza la multa de GV producciones: “No pagaré los 56 mil soles”

Gabriela Herrera fue la invitada estelar del programa ‘Amor y fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para hablar acerca de su participación en ‘El gran show’.

La bailarina habló acerca de la multa de 56 mil soles impuesta por GV Producciones, ya que incumplió una cláusula de su contrato al haber brindado declaraciones al programa de ‘Peluchín’.

“¿Vas a pagar la multa?” le preguntó Rodrigo a Gabriela, a lo que esta respondió tajante: “No”. Además, indicó que la ‘Señito’ no le dijo textualmente que ya no estaría, sino que había afectado su concurso.

“(¿Te dijo que ya no ibas a estar más en el show?) No, me lo dijo directamente así, me dijo: “Ay perjudicaste mi show”, expresó Herrera.

