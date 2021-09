La bailarina Gabriela Herrera afirma que ha demostrado en ‘Reinas del show’ que se ha ganado el derecho de estar en la pista de baile y que se merece llegar a la final y ganar la copa.

“Yo creo que todas (las competidoras) son muy fuertes. Recién vamos unas cuantas galas que las he visto y creo que no se han soltado mucho. Pero me he enfrentado con las grandes, con Brenda y Diana que son la bicampeona y la campeona casi reciente. Entonces, por ahí me sube un poquito el ego, la autoestima para la competencia, es como decir ‘sí, puedo’”, afirmó.

No crees que tienes más ventaja porque eres bailarina profesional y estás en actividad, en cambio ellas hace años que no pisan una pista.

Pero Brenda (Carvalho) es bicampeona y esa pista la conoce como el pan de cada día. Además, siempre baila Axé que la mantiene en ritmo, te da energía y resistencia. Isabel (Acevedo) también es campeona en diferentes pistas, Diana (Sánchez) ha estado dictando clases desde Estados Unidos, no es que ninguna ha estado echada en su cama durmiendo. La mayoría como ganadoras han tenido bastante paso por esa pista de baile, están como más cancheras. En cambio yo, no es lo mismo estar en una academia de baile practicando que hacerlo en un set de televisión y saber que tienes a todo el Perú mirándote. Es una presión mayor porque no tienes los mismos años de experiencia que ellas en ese set de televisión, que es súper imponente.

Dirías que tu desventaja es que no tienes experiencia en el show televisivo.

Exacto. Puedes tener experiencia en el baile, pero recuerda que es un show.

Siempre dicen que la ‘Reina’ no es la que baila mejor sino la que ofrece un mejor espectáculo.

Claro, algunas no serán bailarinas, pero por ejemplo Milena ya tiene como 5 o 6 temporadas en el programa, creo que solo falta ponerla como conductora , le ganó a Gisela ja,ja,ja... Milena ha dicho que no tiene experiencia (en el baile), yo siento que sí porque ha estado en una final, llegó a semifinales.

Da la impresión que eres una mujer de carácter fuerte, que no se deja ‘pisar el poncho’.

En realidad, yo soy súper tranquila. Las personas no me conocen mucho, pero yo solo trato de defenderme porque detrás de cámaras pasan cosas que las personas no ven. Los televidentes no saben lo que pasa internamente en algunos programas, no me estoy refiriendo a ‘El gran show’ ni nada de eso, sino en diferentes programas que he estado y ven el tema de mi personalidad. Hay personas que uno dice ‘qué linda, súper humilde, tranquila’ pero no la conoces detrás de cámaras y la que crees que es una mansa paloma es el lobo feroz.

Eso pasa en todos los programas....

Sí, hay personas que dicen ‘que chinchosa esa chica ‘y cuando la conoces no es así. La gente no sabe que pasa detrás de cámaras y como tienes que sobrellevarlo porque, a veces, por ser nueva y mujer es difícil. Entre mujeres hay mucha envidia, mucho cuchicheo, también ser menor y estar con chicas que son como más experimentadas en el tema de televisión es como un poquito complicado, pero yo no me dejo y eso a algunas les fastidia e incomoda.

Sientes un poco de tensión en ‘Reinas del show’...

Mira en la primera y la segunda gala llegaron de frente a decirme de las extensiones, pensaban que me iban a bajonear con eso, imposible. A mí me da igual lo que me digan, me resbala, estoy bañada en aceite de bebé, en todos los aceites ja,ja,ja. Igual en la gala que fue el versus de baile las chicas hicieron un complot para votar todas por Brenda para bajonearme. Si una persona votó por mí no hago el versus de baile por ella, voy dar todo de mí por el público que lo va a ver.

Ellas se conocen más tiempo, son amigas, tú eres la nueva del grupo.

Yo sentí que cuando entre dijeron ‘la chibola del grupo, a ver que va a demostrar’. Creo que me he ganado mi lugar, he demostrado porque estoy en esa pista de baile y porque merezco llegar a la final y ganar. Entonces, no por ser chibola me van subestimar, creo que ya les dejé bien en claro a las chicas quién es Gabriela Herrera.

Trabajar con mujeres es difícil.

Claro, porque es un juego de egos. Todas las mujeres quieren ser las más regias, las más bonitas, las mejores.

Gabriela Herrera asegura que han querido bajonearla, pero ella se esfuerza el triple para dar un buen show

A ti también te gana el ego...

No, tengo a mi mamá para que no se me suban los humos. Yo siempre le digo que soy perfil bajo, no tengo porque creerme porque no le ha ganado a nadie.

Te veremos en la final.

Nosotros estamos dando todo para llegar a la final y esforzándome el triple para poder llevarme esa corona porque es mi sueño.