Gabriela Herrera está contenta porque en breve firmará contrato con Sergio George, pues es el premio a su esfuerzo, ya que no necesita de ampays o peleas para alcanzar sus metas y no tiene problemas en tomar un café con Yahaira Plasencia.

Gabriela, fuiste la sorpresa en ‘El gran show’ y están apostando por ti...

Bueno, la verdad es que voy a esforzarme muchísimo, estoy contenta por el ingreso.

¿Cómo has tomado que no te apoyen el día del reto con Melissa Paredes?

Eso que no te apoyen te da esa cosita para que saques esa garra y puedas demostrar realmente que debieron votar por ti.

¿Alguna rencilla con Samahara Lobatón?

Todos saben que se hizo viral la pelea que tuvimos en ‘Combate’. Pero esa pelea ya quedó atrás para mí, ahí éramos dos niñas, teníamos 16 años, ambas éramos menores de edad, súper desenfrenadas, como que nos decíamos las cosas así a la ligera. Ahora como que ya, cuando estás un poquito más grande, piensas las cosas que haces o dices. Y no, yo no tengo nada en contra de Sami, la saludé cuando tuvo su hijita, que le vaya súper bien, no sabía que estaba enferma, que se recupere pronto y le deseo lo mejor.

Ahora que vas a firmar con Sergio George, ¿cómo va lo de Yahaira, porque con ella hay un roce?

Estoy feliz con todo lo que me está pasando. Siento que voy a cerrar el año de la mejor manera, me esfuerzo y trabajo para tener una carrera limpia. No necesito de ampays porque nunca me ha gustado el lado fácil. Justo se ha dado la oportunidad de trabajar junto con Sergio y me alegra un montón porque solita voy logrando lo que tanto quería desde muy pequeña.

¿Y si Sergio les pide tomarse un café juntos, los tres, para limar asperezas?

No tengo ningún problema con nadie. No trato de vender peleas porque no me suma a crecer y si me invitan a tomar un café, bienvenido sea.

¿Cuándo es la firma?

Esta semana.

¿Él dejaría de representar a Yahaira o estaría con ambas?

Creo que no tendría por qué dejar de representarla porque ambas somos géneros distintos. Ella está en la salsa, yo en lo urbano, somos diferentes desde personalidades, cuerpo, género. Podría trabajar con las dos en forma paralela y hacerlo superbién.

¿Sigues soltera?

Si, estoy soltera, pero feliz, conociendo. Estoy feliz, es lo importante.