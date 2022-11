Gabriela Herrera dijo que no es ‘monedita de oro’ para gustarle a todo el mundo, también que cantó el tema ‘Cobarde’, de Yahaira Plasencia, a su estilo, y a muchos les gustó. Además, le deseó lo mejor a Cielo Torres, que trabajará con Sergio George.

“Canté ‘Cobarde’ porque mis fans me lo pidieron y no me sabía ni la letra, tuve que buscarla en mi celular”, afirmó.

Los fans de Yahaira te han criticado y dicen que lo hiciste de ardida porque Sergio George te ‘choteó’...

No, lo hice porque mis fans me pidieron un tema de ella y no tengo por qué picarme ni nada por el estilo. Al contrario, hice un cover que salió bonito y ahí está para quien le guste y para quien no.

¿Para ver quién de las dos la canta mejor?

No, yo hice mi versión, la que me pareció y a la mayoría le gustó.

Tu fans crearon el #SinGabrielaNoHayShow pidiendo tu regreso al programa de la ‘Señito’.

Estoy bastante agradecida con el público por ese respaldo que me han dado. Y sí, bueno, lastimosamente no estoy en el programa.

Estos mensajes de apoyo fueron borrados de la página de ‘El gran show’.

Sí me enteré, no lo entiendo, pero está bien, es su página y se respeta. Estoy tranquila con más proyectos, con ganas de que venga el 2023 para seguir trabajando en lo que tanto quiero.

Por cierto, ¿qué te parece que Cielo Torres haya firmado con Sergio George?

Me parece perfecto. Cielo es una chica muy talentosa, la conozco, me cae superbién. Tiene una vibra bonita, le deseo lo mejor y feliz por sus éxitos.

Gabriela Herrera habla sobre su eliminación en ‘El Gran Show’: “No saben todo lo que yo sufrí”

Gisela Valcárcel confirmó que Gabriela Herrera fue eliminada de ‘El Gran Show’ por haber hablado en ‘Amor y fuego’ unos días antes de la gala. El programa de Willax logró entrevistarla para que comente qué sucedió ahora que ya no forma parte del reality de baile de América TV.

“¿Es verdad que te suspendieron del ‘Gran Show’?”, preguntó el reportero. “Nada, lo que se ve no se pregunta (...) El tema de protocolos del canal. Nada, igual yo estoy tranquila con mi conciencia y tranquila con lo que ha pasado porque no he hecho nada de malo”, contestó la bailarina.

De igual manera, recordó que otros participantes del reality también han declarado en otros canales y no han recibido algún castigo.

“No fue así, yo creo que así como declaré yo también declararon otras personas más. No sé creo que a todos deberían tomarnos por la misma cuenta. Si uno declara también el otro. Si hay una sanción para un persona para el otro también“, señaló.

