Gabriela Herrera pasó la página de Sergio George y continúa con su preparación musical, dejando entrever que el episodio con el productor musical quedó atrás , pues como se recuerda estuvo a punto de firmar contrato con él para que la represente y maneje su carrera como cantante en el exterior como se lo exteriorizó.

“El tema Sergio George es parte del pasado, ya no entraré en más dimes y diretes, ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa de ‘El gran show’, esa es la meta que tengo trazada”, dijo.

Cabe recordar que el destacado músico estuvo interesado en fichar a la rubia, pues hasta le envió un precontrato.

Por otro lado, Gabriela, en la última gala del programa de Gisela, obtuvo tres diez de parte del jurado y sacó los mejores pasos, perfilándose como una de las concursantes para llegar a la gran final. En esa presentación Gabriela dominó el indie pop y se mostró más segura de sí misma e impactó a todos con la coreografía. El jurado no dudó en sacar el puntaje más alto para la ‘influencer’.

‘NO AL BULLYING’

Gabriela Herrera recibió el respaldo de su fans que en redes sociales crearon el hashtag #NoalbullyingaGabriela por lo sucedido en la última gala de ‘El gran show’, donde todos sus compañeros votaron por Santiago Suárez en el versus que tuvieron en el programa de Gisela Valcárcel.

“Yo no creo que haya un complot o me estén haciendo bullying y más con todo lo que está pasando en nuestro país, con el caso de la niñita que cayó del cuarto piso en un colegio y otros casos más. Porque no solo los niños, jóvenes son víctimas del bullying también los adultos, pero agradezco el cariño y respaldo de mis fans, y no creo que esté pasando conmigo. Sé que me piden que dé un paso al costado, que no aguante, pero soy una guerrera, voy a seguir bailando y dando el cien por ciento de mí, porque sueño con alzar la copa. Cuando más alta es la valla, más ganas le pongo”, detalló Gabriela.

NO ES MISS CARISMA

La bailarina Gabriela Herrera afirmó que ella no llegó a ‘El gran show’ para ser ‘Miss carisma’ sino para competir y a pesar de que no cuenta con el apoyo de sus compañeros ‘nada me bajoneará’.

“He saludado (a mis compañeros) y no me han devuelto el saludo, está bien, es normal. Yo no tengo ningún problema, lo tomo como parte del juego, pero creo que eso habla más de ellos que de mí”, señaló Gabriela.