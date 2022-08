Gabriela Herrera contó que aún se siente triste por su eliminación en el reality ‘Esto es guerra’, pero espera volver pronto por su revancha. Señala que espera recuperarse pronto de su lesión, pues está llevando terapia y ahora viene dedicándose al baile y la música.

“Estoy un poco triste por lo que sucedió, pues soy muy competitiva y la eliminación se dio de una manera extraña, me hubiese gustado haber participado en algún circuito y que ahí se decida la eliminación, pero son cosas que suelen pasar. Sin embargo, no pierdo las esperanzas para volver por mi revancha, pues en ‘Esto es guerra’ siempre se dan las oportunidades”, enfatiza Gabriela Herrera.

¿Cómo te encuentras físicamente tras tu lesión?

Pues yo me sigo preparando, estoy con mis terapias y poder recuperar mi lesión para estar al ciento por ciento. En estos días de feriados por Fiestas Patrias mientras la mayoría se fue de viaje, yo me he dedicado a seguir con mi tratamiento, sin falta y empezando a entrenar, con el respaldo de mi médico. Así que no me desespero, estoy avanzando y vuelvo pronto.

¿Qué te dicen los fans en las redes sociales?

He recibido mucho respaldo y cariño de todos mis seguidores y los fans del programa, pues muchos no estaban de acuerdo con mi eliminación, la consideran injusta... pero no se sabe que pasará más adelante.

¿Qué se viene en la música?

Pues tanto en la música como en el baile todo es positivo y estoy optimista, se vienen cosas súper bonitas que estoy preparando para este mes de agosto y setiembre, pues ya estoy cerrando un lanzamiento con todo.

Gabriela Herrera se pronunció tras su segundo lugar en 'Reinas del show'. (Foto: GV Producciones)

“RECIBO MENSAJES DE FUTBOLISTAS”

Hace unas semanas, Gabriela Herrera contó a Trome que un par de futbolistas le dejan mensajes en sus redes sociales, sin embargo aclara que no ha cruzado la línea de la cordialidad con ellos, porque sabe que son muy ‘coquetos’.

Gabriela, ¿es cierto que un conocido futbolista te anda dejando mensajes en tus redes sociales o es chisme nada más?

Bueno, la verdad sí tengo varios mensajitos ahí, pero no es uno, son dos. Lo único que hago es leer el mensaje y agradecer el halago, nada más, no cruzo la línea de la cordialidad y educación.

¿Y es cierto que ese futbolista es muy conocido?

Sí, en realidad los dos, pero hasta ahí nomás, lo que pasa es que los futbolistas son muy coquetos y les gusta ‘picotear’. No digo nunca porque uno no sabe qué puede pasar a futuro.

¿Uno de esos dos jugadores es como el ‘chocolate’?

Ja, ja, ja, se podría decir que sí, pero yo estoy tranquila, soltera y feliz conociendo a personas superlindas y divirtiéndome.

Bueno, tienes 21 años, todo un camino por recorrer

Así es y mientras uno no le haga daño a nadie y respete, todo bien.