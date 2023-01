De armas tomar. Gabriela Herrera fue la invitada estelar del programa ‘Amor y fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para hablar acerca de su participación en ‘El gran show’.

La bailarina habló acerca de la multa de 56 mil soles impuesta por GV Producciones, ya que incumplió una cláusula de su contrato al haber brindado declaraciones al programa de ‘Peluchín’.

“¿Vas a pagar la multa?” le preguntó Rodrigo a Gabriela, a lo que esta respondió tajante: “No” . Además, indicó que la ‘Señito’ no le dijo textualmente que ya no estaría, sino que había afectado su concurso.

“(¿Te dijo que ya no ibas a estar más en el show?) No, me lo dijo directamente así, me dijo: “Ay perjudicaste mi show”, expresó Herrera.

Gabriela Herrera no pagará la multa de GV producciones

Gabriela Herrera rechaza la multa de GV producciones: “No pagaré los 56 mil soles”.Video: Willax

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Gabriela Herrera?

En noviembre del 2022, Gisela Valcárcel anunció la expulsión de Gabriela Herrera de su programa luego que dio declaraciones a Amor y Fuego, ya que - según dijo- incumplió su contrato.

“Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero”.

“De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí”, enfatizó Valcárcel.

TE PUEDE INTERESAR: