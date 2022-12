QUÉ FUERTE. Gabriela Herrera brindó unas escuetas declaraciones para Magaly Tv La Firme sobre la sanción que le pusieron en El Gran Show por haber declarado para otro programa en medio de su contrato con GV Producciones.

La cantante fue a ATV para grabar con Jorge Benavides y fue abordada por los urracos. “Me dicen que no hable del tema, cada cosa que yo hago me la mandan por WhatsApp y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso pero no puedo porque me gano un problema”, dijo.

Además, confirmó que GV Producciones la multó con 56 mil soles por declarar para otros medios. “Nos ha contado que le han mandado dos cartas notariales y le están cobrando 56 mil soles... ella dice por qué me van a multar si hay otros participantes de El Gran Show que han declarado a otros programas... lo que pasa es que tú fuiste a rajar de tu jefa”, dijo la conductora.

Finalmente, Magaly Medina consideró que el hecho de poner multas tan altas es un abuso por parte de la productora de Gisela Valcárcel.

