Referirse a Gabriela Herrera es sinónimo de talento, empeño y madurez para luchar y lograr los sueños. A sus 20 años viene logrando cosas importantes en la farándula peruana. Bailarina de profesión y estudiante de Publicidad en ISIL cumplió su sueño de pertenecer a “Reinas del Show” y ratificó que anhelaba estar ahí quedándose en el reality junto a Brenda Carvalho tras ambas hacer una espectacular presentación en la pista de baile

Por ende, TROME se contactó con Gabriela Herrera para que nos dé sus sensaciones tras su primera gran presentación en “Reinas del Show”. Además, nos confesó que dejó la propuesta de “Esto Es Guerra” para dedicarse de lleno al reality de baile.

¿Cómo tomas esta nueva experiencia en “Reinas del Show”?

La verdad muy feliz con muchos nervios. La persona que no diga que está nerviosa en esa pista tan imponente es mentira. Todos tenemos nervios, sobre todo porque es la primera vez, que yo bailo en ese escenario con nombre propio. Es decir, me dan la oportunidad de pararme donde empecé, pero esta vez con mi nombre como Gabriela Herrera y lo que puedo dar en esta gala.

Gabriela Herrera clasificó directamente a "Reinas del Show" | Foto: GV Producciones

¿Volviste a tu casa con todo?

Exacto. La verdad que estoy muy feliz y agradecida con la producción y Armando Tafúr por haber confiado en mi, una vez más y darme la oportunidad de estar y pisar esta pista tan importante, que sobre todo me trae tantos recuerdos en realidad. La verdad que cuando pisé la pista de baile de nuevo parecía como si fuera la primera vez y hasta ahora no lo puedo creer. Además, fui la favorita de la noche, ya que me salvaron para poder estar directamente en “Reinas del Show 2″. Asimismo, estaba muy nerviosa y este no ha sido mi cien por ciento. Recién sería mi cincuenta por ciento y voy a seguir sacando poco a poco lo que puedo dar en esta pista de baile y sé que va a dar que hablar.

¿Vas con todo por el título?

Así es. Lo que pasa que esta competencia para mí no es contra alguien, sino que es conmigo misma. Lo que yo hago es demostrar en cada gala. No quedarme en lo que yo sé hacer, sino demostrar lo que puedo hacer yo e ir creciendo gala a gala. En realidad yo no compito contra ninguna, para mí todas son buenas y será una temporada muy fuerte. Milena Zárate viene aclimatada de la semana pasada, Diana, Brenda, Emilia, Vania han ganado. También está Melissa que es una capa al igual que Isabel Acevedo. Para mí es un gran reto porque yo soy nueva, tengo 20 años y como dije: “Que no se confíe en mi juventud porque la experiencia no se gana por los años, sino con el estudio..

¿Veo que eres exigente con tu desempeño en “Reinas del Show 2″?

Yo soy muy intensa cuando quiero hacer algo. No me siento conforme con lo que doy, sino trato de buscar la perfección gala tras gala. No conformarme con lo que di el sábado sino tratar de dar lo mejor sábado tras sábado. Entonces, tratar lo mejor de mi para el público porque es lo que se merece dando el mejor show de cada una de nosotras. Yo creo que todas entramos a un concurso para ganar, creo que es mentira que te diga alguien que entra para quedarse en la cuarta o quinta gala y estoy feliz ¿no? Yo he entrado a esta gala para dar todo de mi y demostrar que yo sin ningún escandalo, en silencio y haciendo lo que yo sé hacer: bailar, cantar y actuar estando en la televisión poco a poco demostrar que puedo ganar un título.

¿Consideras que este 2021 es tu mejor año por estar en la “Academia” y “Reinas del Show 2″?

Yo creo que sí. Este año ha venido con muchas sorpresas, que todavía no se terminan. Aún hay algunas cosas por conversar y estoy muy feliz. Este año me ha venido con todo, un montón de cosas increíbles que las voy a expresar al máximo. Dios sabe en el momento que te manda las cosas y sabe cuando es el momento de que seas fuerte y cuando tienes que ser feliz. Yo creo que este año me toca ser feliz a mí. Justo me ha tocado estar en esta pista que para mí es increíble. Claro con nervios, pero cuando empieza la canción cierro los ojos y disfruto lo que tengo que hacer.

¿Qué tal esa experiencia de estar en “EEG Academia”?

Súper lindo. Me gusto y se vienen sorpresas por ese lado de “Esto Es Guerra” con Pro TV también se vienen muchas cosas bonitas que se están conversando por ahí. Es que justo me llegaron dos propuestas de los programas más fuertes del Perú que son: “Reinas del Show” y Esto Es Guerra. La verdad que era muy complicado decidirme “Reinas del Show” es lo que yo amo ser que es bailar y también está por otro lado que me encanta la competencia , piconería y estar ahí viendo que pasa cuando compite. Esa adrenalina que tienes en la competencia. Pero esta vez, me decidí por entrar a “Reinas del Show”, que es lo que quería realizar hace mucho tiempo y no podía desaprovechar esa oportunidad tan importante que me están dando. Y la Academia me encanto grabarla, me dieron un papel de mala, que me pareció súper lindo en realidad. Es un papel entre la sexy mala que llega a la Academia. En verdad tienen que verlo, está muy buena, me gusto mucho.

¿Te gusta tu papel de mala?

Yo siempre quise actuar de mala, me encanta ese tipo de papeles. Me encanta actuar, yo estudie actuación y me gusta hacer el papel de villana y es ser divertido. En ese rol tienes que hacer al personaje divertido y que le guste a la gente. Van a verme por ahí.

Entonces, ¿también te propusieron trabajar en Esto Es Guerra, pero desististe por quedarte en Reinas del Show?

Exacto. Tuve la propuesta de entrar al reality. A mi me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en “Reinas del Show”, ya que el baile es mi pasión.

