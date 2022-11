Da sus descargos. Gabriela Herrera habló en exclusiva con Trome y brindó detalles acerca de su expulsión de ‘El gran show’, debido a que brindó declaraciones para el programa ‘Amor y fuego’.

La bailarina dejó en claro que después de su despido habló con Gisela Valcárcel y le reclamó que Melissa Paredes había cometió la misma falta. Sin embargo, la ‘Señito’ le respondió que no se había percatado de aquel momento.

“Le comenté un poco (a Gisela), le dije por qué directamente conmigo y me dijo que no lo habían visto (las declaraciones que dio Melissa a ‘‘Amor y fuego’)” , reveló Herrera.

A pesar de todo, Gabriela dejó en claro que estaría dispuesta a regresar al reality de baile si le dan una nueva oportunidad: “Siempre estaré agradecida con la producción y Gisela porque empecé en su programa”

“Le deseo lo mejor en su programa y si me vuelven a llamar, ¿por qué no? Me quedé con el sinsabor de llegar a una final nuevamente”, finalizó la polémica bailarina.

TROME | Gabriela Herrera explota contra 'El Gran Show'

Gisela lamenta la salida de Gabriela Herrera

Ante la ausencia de Gabriela Herrera en ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse para anunciar que la modelo había sido retirada de su reality de baile por incumplir un contrato con América Televisión. El motivo: haber declarado para el programa ‘Amor y Fuego’.

Gisela sorprendió a los televidentes al confesar que Gabriela ya estaba advertida de dar alguna declaración en otro canal, sin embargo, volvió a fallar y por ello es que han tomado acciones inmediatas.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco”.

“La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal”, expresó Valcárcel.

TE PUEDE INTERESAR: