Gabriela Herrera tuvo una accidentada presentación en el programa ‘América Hoy’ luego que la cuestionaran por su actitud en ‘El Gran Show’ al no ser amigable con todos sus compañeros. El jurado presente y las mismas conductoras del magazine matutino criticaron a la bailarina por no acoplarse al equipo del reality de baile.

“No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es imposible que tú no te cruces con tus compañeros de trabajo, ay Gabriela ¿de verdad eres así? , por favor, eres muy talentosa, tu show me gustó, pero no ganarías un miss simpatía. Detesto a esas artistas que se crean coreógrafas, tú tienes que hacer lo que en el programa te dicen”, mencionó uno de los jurados presentes en ‘américa Hoy’.

Esto hizo que Gabriela llorara en pleno programa ante la mirada de todas las conductoras. Incluso, Julio Zeballos también añadió su cuota de crítica a Gabriela y le explicó que todo se trata de una competencia.

GABRIELA HERRERA SE DEFIENDE

Al escuchar las diversas críticas, Gabriela Herrera tomó la palabra y aseguró que no es ni creída ni soberbia como muchos la catalogan. Expresó que prefiere que le digan las cosas directamente a que la cuestionen a sus espaldas.

“ Se habla mucho que no tengo humildad, que soy creída, que me creo soberbia , creo que nunca me he parado en un programa a decir ‘soy la mejor, soy la ganadora, soy la única y sé que voy a ganar la copa, nunca me he creído la mejor, porque sigo aprendiendo, cada cosa para mí es algo nuevo. No tengo una cola de paja que me puedan decir en televisión o algo por el estilo , decir que no soy creída está de más porque si me quiero justificar de eso, no lo van a creer. Las personas que me conocen saben cómo soy. A veces hablan a la ligera (...) Hay muchísima gente hipócrita y lamentablemente las personas prefieren que te mienten”, se defendió la bailarina.