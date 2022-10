Gabriela Herrera se pronunció este lunes sobre las últimas declaraciones de Sergio George, quien aseguró que todavía no hay nada dicho sobre el trabajo que la cantante anunció hace unas semanas con el productor musical. “¿Te sentiste choteada?”, le preguntó el reportero de América Hoy.

“No no, para nada, porque obviamente tiene toda la razón, no se ha firmado un contrato todavía porque los temas legales lo ven los abogados, yo no me encargo de esas cosas, pero si creo que me emocioné al decir que vamos a trabajar poque ya se había conversado de todo eso”, dijo la artista.

Asimismo, se refirió a su enfrentamiento con Yahaira Plasencia y explicó que solo dio su opinión sobre la salsera. “Yo no he inventado nada, no he dicho nada en contra de nadie, simplemente he dicho lo que se reflejó y lo que se vio en cámaras durante muchísimos años, entonces no es que yo esté inventando o que esté maleteando a alguien, no es por ese lado”, indicó.

En ese sentido, aseguró que Sergio George puede tener 10 o 20 engreídas y que viene aquí para trabajar con nuevos talentos peruanos. “Así como Yahaira y yo, puede tener 10 más y cada uno viene a trabajar con una escencia distinta”, agregó.

Finalmente se refirió a las críticas que viene recibiendo pos sus compañeros en El Gran Show. “No me afecta, ya estoy acostumbrada, creo que muchas personas han dicho lo mismo y ya cuando me empiezan a tratar se dan cuenta cómo soy. Muchas personas de producción me tienen cariño no por las puras”, acotó Gabriela Herrera.

