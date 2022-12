Aunque en las últimas semanas el ‘Grinch’ haya rondado Chollywood, desbaratando la ‘ilusión’ de que Santa Claus no existe, Gabriela Herrera mantiene esta ‘tradición’ viva c on su niña interior y le ha pedido al inquilino del Polo Norte que su familia siga unida, que el próximo año se consolide su carrera como cantante y hasta se atrevió a decir qué le regalaría a algunos personajes del medio artístico, pues subraya que no es una persona rencorosa, pero sí directa y no se anda con hipocresías.





Gabriela, ¿te ha tocado vivir alguna anécdota en estas fechas?

(Ríe) De niña siempre abría los regalos antes de tiempo, me iba hasta el árbol a mover las cajas para saber qué tenían y cuál era mi regalo. Una vez, al mover la caja escuché unos ladridos y me preguntaba por qué el perrito estaba ahí... A mi familia y a mí nos encanta la Navidad, ni bien llega diciembre ya estamos decorando la casa y disfrutamos del pavito que tanto me encanta.

¿Y le has pedido algo especial a Santa Claus?

Aunque dicen por ahí que no existe, ¿no? Pero creo que en el corazón de los niños y también el nuestro, porque todos tenemos nuestro niño interior vivo, que Papá Noel sí existe y bajó por la chimenea, aunque no la tenga, para traerme mi regalo, así me lo dijo mi mamá. Y en cuanto a pedirle más que un regalo, le pedí que mi familia siempre esté junta y pasemos lindos momentos.

¿Nada para tu vida sentimental, el amor?

Ahorita estoy tranquila, hemos pasado tanto en estos años de pandemia que ando concentrada en mi carrera, tener una pareja ahorita es como algo secundario, lo mío pasa por dedicarle tiempo a mi familia.

Este año fue duro para ti, te han pasado muchas cosas, ¿ ya perdonaste?

Sí, es que no soy rencorosa. Mira, mi signo es libra y a los libras les gusta las cosas justas que es muy distinto a ser rencorosa, todo queda de la puerta para adentro del estudio en el que estuve... imagínate guardar resentimiento, la que se enferma, arruga y pone mal soy yo, al contrario le deseo lo mejor a todas

¿Volverías a bailar?

Haré siempre lo que amo, ya sea bailar, cantar, es mi trabajo y lo haré en el lugar que esté, acá, allá o afuera.

Este año ibas a lanzar tu primer sencillo, ¿en el 2023 se concreta?

Lo que pasa es que este año pasaron muchas cosas que escaparon de mis manos, que no imaginé iban a darse así, pero de todo lo malo siempre se rescata lo bueno y dentro de todo fue un año bonito. Reí, lloré, me caí y levanté, pero lo que más rescato de todo lo vivido es que este año me hizo más fuerte y siento que a mi corta edad puedo dar más, siempre empoderada.

Siempre directa también...

Creo que las personas deberíamos ser más reales y no estar tanto en la ficción, porque hemos acostumbrado a los demás a decirles lo que quieren escuchar y no la realidad. A veces choco con eso porque suelto las cosas sin pensarlo y estoy tratando de analizar un poquito más, pues me he ganado muchos líos, es que soy así, es mi esencia y no cambiaré, soy sin filtros, soy directa, si te gusta, pues bien y si no, pues lo siento. En todo y con todos soy igual, pongo el pecho, voy al frente y no me amilano con nada ni con nadie.

REGALOS PARA CHOLLYWOOD

¿Gabi y qué le regalarías a Sergio George?

(Ríe) un poquito más de felicidad y amor para sus artistas. Él sabe cuál es su trabajo, yo soy una chibola al lado de él , pero sí podría decirle cómo espectadora que el directo no es el que siempre miente sino el que dice la verdad con pruebas.

A Facundo González, creo que tuvieron un roce...

No, el ‘Facu’ es mi amigo lo conozco desde que tenía 13 o 14 años y lo quiero un montón. A mi amigo le regalaría un poquito de serenidad porque es muy alocado, pero aún así lo queremos. Le bajaría un poquito su coqueteo, es muy coqueto.

¿Te gustaría volver a ‘Esto es guerra’?

Sí, me gustaría, porque fue una época bonita y a mis excompañeras les regalaría serenidad porque a veces algunas se irritaban cuando les decía las cosas de manera directa, pero es no soy hipócrita.

¿Y a Yahaira Plasencia?

Le regalaría amor para que siga su romance, ya que lo aceptó (a Jair Mendoza)

Pero dijo que han puesto las cosas en stand by con Jair

Bueno, no sé, esa relación no viene de ahorita. Me los he cruzado en distintas discotecas y los he visto bien. Nada, que viva su amor ya le toca ser feliz para que se alegre el día, porque a veces creo que para un poquito amargada.