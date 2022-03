La bailarina Gabriela Herrera aclaró que ella y Gino Pesaressi son solo amigos, ya que el conductor de ‘En boca de todos’ hace poco confesó que le gusta y cuando está en el programa siempre le ‘tira maicito’.

Esta confesión se dio cuando Tula Rodríguez le preguntó a Gino si le gustaba la bailarina. “A ti te gusta Gabriela”, dijo su compañera, a lo que él respondió.

“Un poquito, no lo voy a negar. Es una chica muy sensual”, dijo frente a cámaras con un evidente nerviosismo.

Gabriela, Gino Pesaressi confesó que tú le gustas y siempre te piropea cuando vas de invitada al programa.

Gino y yo somos amigos hace muchísimo tiempo, lo conozco hace años. Me cae superbién, es un chico guapo, pero en realidad lo hace (coquetear) por jugar. Me da mucha risa, él y yo nos reímos cuando pasa eso.

Pero te ‘tira maicito’, ¿podría pasar algo más que una amistad?

No, es superlindo, buena gente con muy buena onda y cualquier chica podría enamorarse de él.

Tú también podrías enamorarte de él...

Lo conozco hace muchos años, es mi amigo.

De otro lado, la integrante de ‘Esto es guerra’ contó que ya está lista para su lanzamiento como solista y hace unas semanas estuvo en Colombia, ultimando detalles de su canción.

“He estado viajando a Colombia para terminar con unas cositas, las últimas pinceladas para estrenar con todo”, señaló Gabriela.

¡Nuevo jale! Gabriela Herrera sorprende con ingreso a ‘Esto es Guerra’

La bailarina Gabriela Herrera es uno de los nuevos jales de ‘Esto es Guerra 10 años’. En el reality de competencia, la presentaron como la nueva “sabrosura” del programa, que este 23 de febrero continúa presentando a sus guerreros de esta temporada.

Gabriela Herrera sorprendió en la última temporada de ‘Reinas del Show’ por su talento en baile, canto y actuación. Precisamente, en ese programa concurso, debido a su desempeño, ocupó el segundo lugar en la gran final.

Al ser consultada sobre sus expectativas y cómo se sentía por su ingreso a EEG, Gabriela respondió: “Wao. Bueno, feliz, agradecida, nerviosa (...) Gracias a Peter y Mariana por darme la oportunidad de estar en esta temporada tan importante que son los 10 años de ‘Esto es Guerra’”, manifestó.

Durante sus primeras palabras, la bailarina aseguró que esta nueva etapa de su vida es uno de los momentos “más bonitos” y recalcó que dará el 100% en todas los juegos. “Si bien es cierto, no he estado hace mucho en un reality de competencia, pero me he preparado y daré lo mejor de mi en cualquier equipo”, agregó.

Asimismo, fue cuestionada sobre a quién le gustaría enfrentarse y Herrera dijo que asumiría el reto con cualquier contrincante. “Todas son muy buenas, con la que me pongan, yo me voy a entregar al 100%. Yo no le temo a nadie”, enfatizó.

