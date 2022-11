No se queda callada. Gabriela Herrera habló en exclusiva con Trome y reveló detalles acerca de su expulsión de ‘El gran show’, debido a que incumplió una de las normas del contrato, la cual indica que no debe dar declaraciones a otros medios televisivos ajenos a América Televisión.

La bailarina indicó que no está de acuerdo con la decisión que tomó la productora, ya que en más de una oportunidad Melissa Paredes también dio entrevistas a ‘Amor y Fuego’, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

A pesar de estos reclamos, Herrera reveló que no le dieron solución alguna: “No me dijeron ninguna respuesta de eso, simplemente me dijeron que no podía declarar a otro medio. Les dije que mi compañera (Melissa) también lo había hecho 4 o 5 veces al mismo medio, pero no le dijeron nada”.

Además, dejó en claro que durante su estadía en el programa puso todo su empeño para ganar la copa y le brindó buenos deseos a sus excompañeros del reality de baile: “Me esforzaba gala tras gala, ensayaba más tiempo para hacer un buen performance y para dar un buen show, pero nada… que gane la mejor. Le deseo lo mejor a mis compañeros, que se sigan esforzando y que hagan buen show cada sábado.

TE PUEDE INTERESAR: