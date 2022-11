Desde que estaba en la barriga de su mamá, Gabriela Herrera ya daba pistas de a lo que se iba a dedicar en el futuro. “Creo que yo bailaba en su panza, ella me cuenta que pateaba tanto que pensaba que iba a ser hombre y futbolista, pero finalmente no fue así y me dediqué al baile”, dice la actual participante de “El Gran Show”; programa en el que destaca por su talento y una seguridad apabullante que le ha generado comentarios de los buenos... y de los otros.

LEE MÁS

Sergio George se ríe y aclara qué pasó con Gabriela Herrera: “No hubo negociación, yo no la llamé”

“Proyecto esa seguridad que me ha dado el baile, pero soy un ser humano de carne y hueso que también siente nervios. No por ser la bailarina del programa todo va a salir perfecto, hay cosas que se complican y debes saber sobrellevarlo”, agrega.

¿Esa seguridad que proyectas puede confundirse con soberbia? Yo creo que eso no lo considero como un problema, porque la seguridad que yo tenga también la tienen los demás. Las personas lo pueden ver como soberbia, arrogancia, pero eso es otra cosa, tiene otra manera de expresarse, lo que yo tengo es seguridad en mí misma, si yo no confío en mí, quién lo hará.

¿Y esa imagen que a veces da la televisión te ahuyenta a los chicos?

Yo tengo un carácter fuerte y eso se proyecta en la televisión, pero también como mujer en la vida diaria soy distinta. Lo que se ve en la pantalla por cinco minutos no tiene nada que ver con mi vida entera que es completamente diferente. No sé si eso confunde a algunos.

No hay que fiarse de la apariencia. Las personas que realmente me conocen, se dan cuenta de cómo soy, en realidad tampoco busco estar explicando a todo el mundo yo soy así, cambiar el concepto que tengan ahora de mí es un poco complicado.

Ante ese escenario, ¿qué características debería tener el joven que busque conquistarte?

Ahora estoy soltera, pero me gustaría un hombre que no trate de querer aparentar lo que no es, que sea tal cual, aunque el tema del físico importa, su personalidad tiene que ser realmente única para poder enamorarme.

Gabriela Herrera confiesa tener un carácter fuerte que ese confunde con soberbia.

HUBO OFERTA

¿Preferirías que sea alguien que esté en el ambiente artístico, o no?

Es que eso uno no lo puede determinar, pues hay personas interesantes en el ambiente artístico y en otras profesiones. Uno no elige cuándo se va a enamorar de alguien, no se manda en el corazón.

Y hablando de música, ¿cómo quedó la oferta del productor Sergio George? Pocos saben que la música me gustó antes que el baile, pero la dejé de lado porque me fue ganando la danza. Lo único cierto es que sí hubo una propuesta para trabajar, un trato de palabra que luego se quiso oficializar con un contrato que no se llegó a firmar. Hay cláusulas que se deben analizar con abogados.

Entonces no fue una invención tuya. .

Para nada, inclusive las conversaciones se iniciaron cuando él estaba en ‘La Gran Estrella’ y quería firmar para que se concrete todo mientras estaba allí. Yo quedé desconcertada por todo lo que se ha comentado luego, vuelvo a repetir que todo quedó en stand by por temas de contrato.

¿Qué es el baile para ti?

Es mi pasión, es lo que más me hace sentir viva, es lo que puedo transmitir, la manera más bonita de expresarse con el cuerpo, creo yo.