La bailarina Gabriela Herrera afirmó que ella no llegó a ‘El gran show’ para ser ‘Miss carisma’ sino para competir y a pesar de que no cuenta con el apoyo de sus compañeros ‘nada me bajoneará’.

“He saludado (a mis compañeros) y no me han devuelto el saludo, está bien, es normal. Yo no tengo ningún problema, lo tomo como parte del juego, pero creo que eso habla más de ellos que de mí”, señaló Gabriela que formará parte del desfile del ‘Sexy Halloween’, producido por Giancarlo Cossio, y que se realizará este lunes 31 en el Plaza Arena del Jockey club.

Todas las semanas tienes algún enfrentamiento en ‘El gran show’...

Cuando entré al reality, entré tranquila, callada, no quise pelear con nadie y simplemente todos empezaron a atacarme de una, pero lo tomo como parte del juego y nada personal. De la puerta del set para adelante somos competencia, de la puerta para afuera no importa la vida de ninguno.

¿Qué te ha dicho tu familia?, no le molesta que te tilden de creída y soberbia.

Mi mamá ya está curtida con eso. Yo les digo que se bañen en aceite, que le resbale lo que digan. Ellos me conocen, saben cómo soy. Al inicio sí les fastidiaba porque me decían: ‘Tú no eres así’, pero ya saben que eso es parte de la televisión, yo me metí a esto. Mientras que las personas que me conocen, como mi familia, saben los valores que tengo, el resto no me importa.

Muchos creen que te estás convirtiendo en otra Yahaira, que al principio era una diva, conflictiva y también dicen que era creída.

Lo que haya pasado en su carrera, en sus cosas, ella lo hablará por si sola. Yo nunca he tratado mal a nadie ni he tratado mal a la prensa. En realidad, siempre cuando me preguntan sobre algo trato de responder de la mejor manera. Nunca he tenido un desplante contra una persona, creo que no vamos en la misma personalidad por ese lado.

Has tenido días complicados en ‘El gran show’...

A veces he tenido una semana un poco complicada y muchas cosas que te pueden afectar, pero eso no quiere decir que me va a bajonear, yo sé perfectamente lo que puedo dar en la pista y sé cuál es mi trabajo. Yo no vengo a ser amiga de nadie, vengo de la mejor manera, pero es una competencia y todos quieren ganar. Entonces no vengo a ser ‘Miss Carisma’, si te caigo bien perfecto, si te caigo mal es tu problema, no el mío. Yo trato de no tener problema con ninguno porque en mi caso no tengo rencor con nadie, si ellos lo tienen conmigo es su problema.

Crees que hay preferencias o favoritos entre los participantes.

Yo creo que todos pueden ser los favoritos, si tienen preferencias o no, no lo sé. Tampoco me incumbe, yo voy y hago mi trabajo, a mí me pagan por algo y hago mi trabajo y es lo que me encanta hacer.

¿Cómo terminarás tu año?

Tengo muchos proyectos con mi equipo de trabajo, que me trata de cuidar porque hay cosas que, a veces, por el tema de mi edad soy muy efusiva, pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Estoy cerrando de la mejor manera, es un año que no imaginé, me llegaron muchas sorpresas de golpe, he conocido a personas nuevas, he ingresado a programas nuevos. Creo que lo cierro de mejor manera y empezaré el 2023 con el pie derecho.