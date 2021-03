A través de redes sociales se confirmó que la actriz cómica de ‘JB en ATV’ Gabriela Serpa se sometió a una lipomarcación para afinar su figura. El antes y después si que dejó sorprendidos a más de uno de sus seguidores.

“Nuestra querida @gabrielaserpaoficial cuenta los detalles que han mejorado mucho más su linda figura como la lipomarcación y el aumento mamario”, fue lo que escribió el doctor que la operó.

Gabriela Serpa demuestra así que tuvo un poquito de ayuda en su escultural figura que constantemente luce en bikini a través de las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram.

EL ANTES Y DESPUÉS DE GABRIELA SERPA

En una reciente entrevista con Trome, Gabriela Serpa contó que muchas veces han querido sobrepasarse a través de redes sociales y derriban la barrera del respeto con ofensivos comentarios.

“Cuando he conversado con algunos chicos me han dicho ‘¿cómo es?’. Y de inmediato les dije ‘oye, ubícate, baja un cambio’. El hecho de que yo cuelgue fotos en bikini no quiere decir que soy facilita, en una los cancelo. No he cacheteado a nadie, los ignoro, sobre todo en la calle, porque muchos te silban o dicen groserías, y a veces no se puede responder porque es gente sin educación y no sabes cómo pueden reaccionar. Hoy en día hay mucha violencia”, dijo Gabriela Serpa.