Después de cumplir con su respectiva cuarentena y seguir todas las indicaciones de su médico, la guapa y talentosa actriz Gabriela Serpa se evidenció optimista y contenta porque superó la Covid19, motivo por el cual ayer pudo reincorporarse a las grabaciones de ‘JB en ATV’, programa humorístico que viene liderando en rating desde su inicio de temporada.

“De regreso a casa, no saben cómo amo mi trabajo. Le agradezco a Diosito por tanto. Estoy muy feliz”, manifestó Serpa a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, dijo sentirse contenta de trabajar con el líder del programa, Jorge Benavides y con un gran elenco profesional, a quienes considera como si fueran su ‘segunda familia’.

De otro lado, señaló que continúa creciendo artísticamente y prueba de ello es que dentro de pocos días debutará en la conducción con el programa ‘Te veo en ruta’, que se emitirá por ‘Viva TV’ y Canal 11.

Gabriela, eres una chica joven y deportista, sin embargo, no fuiste ajena al coronavirus…

Mucha gente cree que por estar en televisión no nos va a dar o que somos intocable, pero todos somos iguales, a todos nos toca esta enfermedad. Los primeros días la pasé mal, me dio fuerte dolor de cuerpo, pero gracias a Dios mis pulmones no se han visto comprometidos. Creo que más que todo, porque tenía las defensas bajas, la gente se tiene que alimentar bien con sus jugos, sus batidos, su vitamina C, porque si estás bien y saludable no te va a tumbar tanto. Hay que seguir cuidándose y siempre con su mascarilla.

¿Cómo sigues?

Ya me dieron de alta, ya salió mi prueba negativa, así que ya me reincorporé (ayer) a las grabaciones (de ‘JB en ATV’). Estoy feliz porque el elenco es como mi segunda familia, regresar a grabar me llena de mucha felicidad, es indescriptible lo que siento, es el mejor trabajo del mundo.

‘JB en ATV’ está imparable en rating desde su inicio de temporada…

Gracias a Dios el público nos está apoyando al 1000 %, todo se lo debemos al público, el rating es asombroso y estamos muy alegres por la acogida del público.

¿Debutarás en la conducción?

Sí. Estoy muy feliz por este proyecto nuevo donde voy a incursionar como conductora. Estoy nerviosa, pero a la vez muy emocionada porque es algo nuevo en mi carrera. Además, muy feliz por el apoyo que me está dando en ‘JB en ATV’, Jorge Benavides me ha dado el respaldo total para esta nueva incursión que estoy haciendo en la conducción, así que estoy más que feliz. Me podrán ver por ‘JB en ATV’ y por ‘Te veo en ruta’.

¿De qué tratará el programa’?

Se llama ‘Te veo en ruta’, se estrena este 15 por ‘Viva TV’ y Canal 11′. Es un espacio semanal donde vamos a fomentar el turismo y gastronomía del Perú, porque hay infinidad de lugares donde pueden visitar, comer rico y hospedar a buenos precios. El programa ayudará a reactivar el rubro, que está un poco bajo por el tema de la pandemia. Vamos a enseñarles que pueden viajar con tranquilidad y con todos los protocolos de bioseguridad.

