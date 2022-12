No está interesada. Gabriela Serpa se presentó junto a sus dos hermanas este viernes 9 de diciembre en ‘Magaly TV, la firme’ para hablar acerca de su carrera y otras ocurrencias.

Sin embargo, Magaly Medina le preguntó a la actriz cómica si algún día piensa ser parte de OnlyFans, la conocida plataforma para adultos en la que distintas celebridades se han unido.

“No, yo quiero conseguir un esposo. Si no, no consigo a nadie, es que es verdad en este país machista, si yo hago OnlyFans me quedo soltera toda la vida” , respondió Serpa.

“Pero podrías hacer como Xoana, ella se consiguió un esposo y luego hizo Only”, le dijo la ‘Urraca’. Sin embargo, Gabriela no dio su brazo a torcer: “Sí, pero yo siento que OnlyFans no haría”.

Gabriela Serpa descarta ingresar a OnlyFans

Gabriela Serpa descarta ingresar a OnlyFans. video: ATV

Gabriela Serpa sobre sujeto faltoso: “Me agarró desprevenida, le hubiese dado una cachetada”

La actriz cómica calificó como una falta de respeto lo que vivió en una discoteca y que se ha viralizado en las redes sociales, donde un sujeto posa su cara en sus senos mientras estaba animando al público.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos y le dije ‘¿qué te pasa?’. Ahí reaccioné y lo sacaron... fue una falta de respeto de esa persona”, comentó la actriz cómica de ‘JB en ATV’.

Luego, Gabriela aseguró que en el momento no se dio cuenta, pues de haber sido al contrario se hubiera defendido dándole una cachetada.

