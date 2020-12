Gabriela Serpa se emocionó hasta las lágrimas en el especial de Navidad que realizó el programa cómico ‘El Wasap de JB’. La modelo dijo que cada vez que da unas palabras en estas fechas, no puede contener el llanto.

Antes de iniciar su discurso, Gabriela Serpa advirtió que es muy sensible y siempre se emociona al hablar de su familia en fechas especiales, por lo que sus compañeros de ‘El Wasap de JB’ le dieron todo su respaldo.

“Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mi hermana... Lo siento, yo siempre lloro. Yo he tenido familiares que he perdido, pero viniendo a El wasap de JB a trabajar he disipado mi mente”, señaló.

Acto seguido, Gabriela Serpa agradeció a los integrantes del equipo de producción del programa por su apoyo constante en los momentos difíciles que afrontó.

“Eso me ha hecho muy bien. Los quiero mucho a todos. Gracias al señor Jorge, a Melvita, que me ha apoyado bastante, a Karim (Esposa de JB)”, dijo Gabriela Serpa, entre lágrimas.

MIRA EL VIDEO:

TROME | Gabriela Serpa rompe en llanto al dar mensaje de agradecimiento por Navidad (Video: Latina)