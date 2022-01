La actriz cómica Gabriela Serpa señaló que coquetea con ingresar a Onlyfans, pues muchos de sus seguidores se lo piden. Además, cuenta que ha cumplido cinco años trabajando al lado de Jorge Benavides, donde se siente como en una familia.

“Sé que a mi amiga Fátima Segovia (La Chuecona) le va bien en Onlyfans, y pues muchos de mis seguidores en Instagram me han pedido que también abra una cuenta. Al principio lo tomaba como una broma, pero son tantos los mensajes que me dejan que ahora lo estoy pensando, no podría decir que no”, comentó Gabriela Serpa.

¿No descartas competir con Fátima?

Competir con Fátima es difícil, ella es tremenda (voluptuosa), no tengo ese cuerpazo.

¿Te incomodan algunos comentarios en redes?

Cuando hay algo que no me gusta, soy de las que bloqueo a las personas.

¿Qué expectativas para este 2022 ?

Feliz por seguir al lado de Jorge Benavides, para mí no es un trabajo porque lo disfruto mucho y todos somos como una familia. Ya son cinco años en el elenco y he aprendido mucho.

Jorge Benavides resaltó que no eres la chica ‘tonta’ como sueles aparecer en las parodias y más bien, muy inteligente...

Es parte del show, pero reconozco que soy ‘volada’, distraída, a veces me pongo nerviosa... pero tengo mi cerebrito.

LLORÓ EN NAVIDAD

Hace unas semanas, Gabriela Serpa no pudo evitar soltar varias lágrimas en su saludo de Navidad, al recordar que perdió familiares; pero que este dolor se disipaba al acudir a trabajar junto a sus compañeros del Wasap de JB.

“Ay no quiero hablar porque yo siempre lloro. Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mis hermanas”, dijo antes de quebrarse por el llanto. “Lo siento, es que yo siempre lloro por todo y nada... yo también he tenido familiares que he perdido pero viniendo acá, al Wasap, yo disipaba mi mente y me hacía muy bien”, dijo la actriz cómica conmovida por la emoción.

En ese sentido, agradeció a Jorge Benavides, a Melva Bravo a Karin Marengo y a todos sus compañeros por apoyarla en todo momento.

GABRIELA VENCIÓ EL COVID

En marzo de 2021, Gabriela Serpa anunció que se contagió con el peligroso coronavirus y les pidió a sus seguidores seguir cuidándose para no contraer la enfermedad. “Estoy tomando mucha agua tibia y nada chicos, cuídense porque este virus está fuerte. Yo estoy recuperándome”, dijo a través de su Instagram.

Semanas después, la actriz confirmò que venció al Covid-19 y se reintegró a las grabaciones de ‘JB en ATV’. “De vuelta. Estoy muy feliz”, escribió junto a un video en el que se muestra muy contenta de retornar al espacio cómico y volver a encontrarse con sus compañeros.