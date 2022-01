Gabriela Serpa brindó una entrevista exclusiva a Trome donde contó que podría unirse a la fiebre del OnlyFans y abrir su cuenta, a pedido de sus más fervientes seguidores. La modelo de ‘JB en ATV’ también opinó de su compañera Fátima Segovia, quien es un ′boom’ en esta plataforma.

Recordemos que, hace unos meses, Fátima Segovia abrió su cuenta de OnlyFans donde publica material de alto voltaje. Gabriela Serpa indicó que no podría competir con ella porque ’no tiene su cuerpazo’.

“Competir con Fátima es difícil, ella es tremenda (voluptuosa), no tengo ese cuerpazo” , indicó la rubia modelo en entrevista con Trome.

SE UNIRÍA A ONLYFANS

Pese a que en un inicio le echó tierrita al OnlyFans, Gabriela Serpa revela que ‘está analizando la posibilidad’ de unirse a esta plataforma donde publican videos y fotos candentes.

“Sé que a mi amiga Fátima Segovia (La Chuecona) le va bien en Onlyfans, y pues muchos de mis seguidores en Instagram me han pedido que también abra una cuenta. Al principio lo tomaba como una broma, pero son tantos los mensajes que me dejan que ahora lo estoy pensando, no podría decir que no”, comentó Gabriela Serpa.

