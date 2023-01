FUE ENFÁTICA. Gabriela Serpa fue entrevistada en el programa de YouTube de la periodista Katty Villalobos y dejó atónitos a sus seguidores al revelar que su peor trabajo fue cuando estuvo en el programa de Aldo Miyashiro. La actriz contó las razones.

“ ¿Mi peor trabajo? Bueno, cuando estuve en el programa de Aldo Miyashiro , pero el programa no fue lo peor, sino que nos mandaron a oficina”, dijo.

En ese sentido, explicó que no tiene buenos recuerdos porque su horario de trabajo no le gustaba. Según remarcó, es una persona libre como para tener horario de oficina y horas después estar en un programa nocturno.

TROME | Gabriela Serpa da revelación sobre Miyashiro

GABRIELA SERPA NO QUISO HORARIO DE OFICINA

La actriz Gabriela Serpa dejó en claro que su disgusto no tenía nada que ver con el conductor Aldo Miyashiro, sino con la dinámica de trabajo.

“Nuestro horario era de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, y de ahí teníamos que volar al programa que era en la noche. Lo que no me gustaba era el horario de oficina. Yo soy de las personas que tiene que estar más activa, de aquí para allá . Estar en la oficina, para mí, era como estar atrapada. Esa fue la parte que no me gustó de ese trabajo, proque de ahí tarabjar con Aldo fue chévere”, acotó.