A través de su cuenta de Instagram, Gabriela Serpa, actriz de El wasap de JB, informó que viene siendo víctima de una noticia falsa que circula en redes sociales en la que se afirma que unos videos íntimos suyos se habían filtrado en una página para adultos.

Al respecto, Gabriela Serpa se pronunció a través de un video en Instagram en el que deja en claro que no es la mujer que aparece en el video que se ha filtrado.

La actriz del programa cómico señala que se vio obligada a pronunciarse debido a que muchas personas le escribían a consultarle si era cierto o no que sus videos privados circulaban en la web.

Gabriela Serpa en Instagram

“Quiero hablar al respecto de la noticia que está circulando por redes. Me han escrito preguntándome si se han filtrado imágenes mías. Esto es totalmente falso. No soy yo la que sale en ese video, nunca me grabo en la intimidad. No se dejen llevar por noticias falsas, hay gente que lo hace es totalmente respetable, pero no soy yo”, dijo Gabriela Serpa .

Hace unos meses, la también bailarina Gabriela Serpa contó cómo pasó sus días de cuarentena y lo mucho que extraña visitar a su abuelita, además de asistir a sus clases de baile contemporáneo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“He aprendido a tener mucha paciencia, ser tolerante con mis hermanas, no las soporto... mentira, las amo”, precisó.

