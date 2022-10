Choca Mandros y Natalie Vértiz se refirieron, escuetamente, al polémico caso de Gabriela Sevilla, la joven de 30 años que denunció que le robaron a su bebé tras, aparentemente, haber sido secuestrada el pasado miércoles 19 de octubre. Los conductores de ‘Estás en Todas’ compararon la situación con el romance que mantuvo Joel (Erick Elera) con Verónica Miranda en Al Fondo Hay Sitio.

“Recordabas que en alguna temporada una ex de Joel Fernández fingió estar embarazada, ahora que está tan de moda este tema”, dijo el conductor, mientras que su compañera exclamó: “Ay Dios mío, de terror”.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a ver los amores de Joel González”, dijo Choca antes de mandar a la nota.

Choca y Natalie se refieren a Gabriela Sevilla

VERÓNICA FINGIÓ EMBARAZO CON JOEL EN AHFS

En una temporada pasada de AFHS, Verónica Miranda, compañera del instituto de Grace, inició un romance con Joel en una de las tantas ruptura del ‘niño cara de pez’ con Fernanda de las Casas. La historia no fue corta y hasta hubo embarazo de por medio.

“Perdóname por haberte mentido y por haberte dicho que estaba embarazada”, fue la confesión de la actriz Karla Medina, quien interpretó este personaje de la popular serie de televisión. “Perdóname Joel, yo voy a cambiar, te juro que voy a ser la novia perfecta, dame una oportunidad”, dijo entre lágrimas.

“La botaron a escobazos, para qué miente. Fue mucho más de lo que esperaba, ya venía de varias producciones, pensé que era un contrato más pero no me esperé el boom. El personaje fue evolucionando, empezó como compañera del instituto de Grace y justo Fernanda choteaba a Joel y entonces se encuentran los dos choteados y nace el amor. Y cuando pasaron los últimos capítulos, cuando le confesó a Joel que no estaba embarazada, te juro que lloré tanto, me pasé todo el fin de semana con dolor de cabeza, fue una despedida real”, dijo Karla Medina para Estás en Todas sobre su papel.

Por su parte, Erick Elera recordó esas escenas y las calificó como un amorío intenso. “Finge lo del embarazo, un final trágico con este engaño, Joel quedó un poco devastado”, dijo el actor, al mismo tiempo que se negó a contestar si este caso le había pasado en la vida real. “Cambiemos de tema”, dijo para evitar el asunto.

Joel Gonzáles intentó revivir viejos momentos con sus ex

