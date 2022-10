El caso de Gabriela Sevilla, la joven que denunció que le robaron a su bebé después de secuestrarla por casi dos días, ha conmocionado al Perú. Y es que la Fiscalía y el Ministerio del Interior, después de practicarle exámenes del médico legista, determinaron que la mujer nunca estuvo embarazada.

Al respecto, la periodista Kathy Sheen usó sus redes sociales para criticar al influencer Crhiss Vanger, quien a través de su cuenta de TikTok bromeó con el tema y le pidió a Gabriela que venda su historia a América Televisión para un epidosio de La Rosa de Guadalupe.

“Yo he visto historias en la Rosa de Guadalupe y esta es buena, esta historia es buena para que salga. América Televisión, acá hay talento, cómprenle la historia” , dijo el TikToker famoso en las redes.

“Me parece poco respetuoso que hayan influencers que jueguen con este tema. Si bien tiene una gran cantidad de seguidores, bien por él, pero también tiene una gran resposabilidad. El caso cambia por horas, las versiones son contradictorias, la justicia lo verá, pero lo cierto es que en el Perú aproximadamente por día 10 mujeres desaparecen, el feminicidio es nuestro país es noticia todos los días, hasta lo hemos normalizado”, acotó Kathy Sheen indignada.

Por otro lado, le pidió más respeto a Crhiss Vanger. “No es posible que un influencer diga ‘este guion está para América Televisión, un poco más de respeto y responsabilidad más aún ahora. Lo que yo pienso es que ser mujer ahora da miedo. Es de verdad una lástima”, agregó la exreportera de espectuaclos.

MAGALY HABLA DE INFORMES PRENATALES DE GABRIELA SEVILLA

Magaly Medina reveló, este viernes, información inédita sobre el polémico caso de Gabriela Sevilla, la joven que fue reportada como desaparecida en supuesto estado de gestación el miércoles 19 de octubre, aunque luego, cuando apareció, el ministro del Interior negó que haya estado embarazada, basado en exámenes del médico legista.

La urraca aseguró que su producción tuvo acceso, gracias a sus fieles urracos, a las visitas de la mujer a la clínica donde se atendía, que esta tarde emitió un pronunciamiento donde acotaban que respetarán la privacidad de su cliente y no darían información sobre su tratamiento.

“Me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo”, dijo Magaly Medina antes que su producción sacara imágenes de los documentos. “No, no me las saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacidad y no quiero violar ninguna ley. La clínica ha dicho que va guardar la privacía de sus clientes... supongo que si un juez se los pide, se los van a dar”, dijo la periodista.

Según comentó, lo que vio en estos informes es que Gabriela Sevilla nunca iba a sus controles de embarazo. “Ella pedía controles de prueba de embarazo pero las cancelaba o nunca llegaba o que iba y ponía papanicolau, cosas así. He visto fichas de esa clínica del mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada”, indicó Magaly Medina.

