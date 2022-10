Magaly Medina usó los primeros minutos de su programa para referirse al polémico caso de Gabriela Sevilla. La urraca dejó sentada su posición y aseguró que cree que la joven de 30 años nunca estuvo embarazada y que más bien sufre de un transtorno mental.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv La Firme difundió imágenes exclusivas de la mujer en el Hospital Militar, hasta donde llegó luego de supuestamente aparecer en Villa María del Triunfo. “Ella no quiso colaborar con los exámenes que le estaban practicando, solamente se dejó tomar muestras de sangre”, dijo la pelirroja.

En el video grabado dentro de nosocomio, se observa a Gabriela Sevilla enfrentándose con los médicos porque no quería practicarse más análisis. “ Me han uasado practicamente y mira, tanto así y yo no soy un objeto de práctica, yo no me quería quedar ni un segundo, yo no pedí que me traigan acá, iba venir en otro momento” , dijo la joven de 30 años.

Magaly medina se indignó con la actitud de la mujer y hasta la calificó de agresiva. “Se quiere ir, está furiosa, alterada, parada, muy bien, bien puesta, no parece ser una parturienta en ese momento. Ella parece increpándole a los médicos con una actitud bastante agresiva, tiene aún en sus manos las gasas que le pusieron después de haberle hecho los exámenes. Ella quizá pensaba que esos exámenes no iban a determinar nada”, acotó la urraca.

Imágenes muestran a Gabriela Sevilla increpando a médicos del Hospital Militar porque querían practicarle más exámenes.

GABRIELA SEVILLA ROMPE SU SILENCIO

Gabriela Sevilla rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, dijo entre lágrimas.

Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. “Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. “Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva”, dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo cinco ecografías durante su proceso de gestación. “Escuché sus latidos”, agregó.

Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. “No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé” , agregó entre lágrimas.

