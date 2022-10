Magaly Medina no fue ajena al caso que ha tenido en vilo a todo el Perú durante varias horas, la extraña desaparición de Gabriela Sevilla, la joven que afirma haber estado embarazada y que le habrían arrebatado a su bebé.

La conductora de espectáculos se mostró escéptica a la versión que ha dado la mujer de 30 años a las autoridades, y consideró que necesita buscar ayuda psicológica.

“Esta es una muchacha que definitivamente tiene un trastorno de orden psicológico. Es una mujer que de repente no tiene ni control sobre sus emociones, que de repente no tiene control sobre las cosas que en su cabecita han dado vueltas en su desesperación por retener”, aseguró la ‘Urraca’.

La figura de ATV aseguró que la familia de Gabriela Sevilla debería intervenir para que la joven deje de exponerse ante los medios de comunicación. Asimismo, señaló que las autoridades de los ministerios de Salud y de la Mujer deberían brindarle el soporte emocional que ella requiere en estos momentos.

“Hay que entender y hay que ser empático que esta chica lo que necesita, más que está exposición mediática, es un tratamiento psiquiátrico, al margen de que están amenazando de que la van a juzgar, que la van a enjuiciar. Lo que hay que hacer es si queremos ser compasivos es darle la ayuda que necesita”, enfatizó.

“Ese embarazo falso o lo que haya tenido como la desaparición que no puede explicar, eso tiene que tratarse. No es para que la encarcelen, no es ilegal estar mal o tener algún tipo de anomalía mental, todos los podemos tener”, añadió.

