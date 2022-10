Instarándula fue uno de los medios que difundió la desaparición de la joven Gabriela Sevilla; sin embargo el giro de 180 grados que ha dado el caso terminaron por sorprender al conductor de este espacio, Samuel Suárez. Ante ello, el periodista no dudó en compartir su opinión con sus miles de seguidores.

Suárez comenzó explicando la angustia y el temor que causó el caso de la joven embarazada que había desaparecida más de 24 horas, tras salir de su casa rumbo a un centro médico para dar a luz.

“Que sorpresa como dio tantos giros esta historia el día de hoy y hasta esta hora yo no sé con exactitud quien miente, quién dice la verdad y por qué ha sido todo esto”, manifestó Samu.

El periodista también se mostró contrario a que esta sea una cortina de humo del gobierno, aunque reconoció que esta noticia ‘le ha caído a pelo’ a la gente del gobierno. “¿Qué le pagaron a Gabriela? Ya pues, tampoco, tampoco”, afirmó.

GABRIELA SEVILLA AFIRMA SÍ ESTUVO EMBARAZADA

En sus primeras declaraciones a la opinión pública, Gabriela Sevilla manifestó que sí estuvo embarazada, como respuesta a la declaración del gobierno que indicó que la joven no se estuvo en entado de gestación.

“Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, manifestó Gabriela Sevilla.

MÁS INFORMACIÓN: