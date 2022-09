La cantante Gabriela Herrera aseguró que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y podría cruzársela en un escenario o hasta en ‘El Gran Show’, pues ambas son muy buenas artistas. Además, no descartó que este sábado regrese a la pista de Gisela Valcárcel.

“ No tengo nada en contra de nadie. No tengo problemas de cruzármela en un escenario porque las dos somos muy buenas en lo que hacemo s, pero obviamente cada uno está en un rubro distinto. Creo que normal si nos volvemos a cruzar en ‘El gran Show’ o en otro lado”, dijo la cantante.

Este sábado Gisela Valcárcel estrena su programa, ¿te han llamado de El Gran Show?

No se sabe, igual miren el programa, si estoy o no será increíble. Si me llaman o no, estaré contenta porque es una plataforma donde comencé. Nadie sabe qué pasará hasta el último día.

Por cierto, ¿llegaste a concretar algún trabajo con el productor Sergio George?

No me gustan adelantar las cosas, prefiero trabajar callada y después se enteren. Solo les comento que sigo trabajando en mi música y me encuentro muy feliz con cada paso que doy en mi carrera.

¿GABRIELLA HERRERA MOLESTA CON YAHAIRA PLASENCIA?

Recordemos que hace unas semanas Gabriela Herrera se despachó con todo contra Yahaira Plasencia, luego que Sergio George le hiciera un casting para probar su voz tras verla cantar en el reality de Gisela Valcárcel, ‘La Gran Estrella’.

En declaraciones para Magaly Tv La Firme, la cantante aseguró que la ‘Reina del Totó es muy egocéntrica y déspota. “ Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir, es algo que no está entendiendo ”, aseguró.

Asimismo, recordó que Yahaira tiene un oscuro pasado. “Su manera de querer ser la única y tener egos, creo que la disminuye como artista. Esa actitud muy déspota y egocéntrica siento que la hace ver más”, indicó Gabriela Herrera, quien también aseguró que no la está reemplazando.