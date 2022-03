Gaby Zambrano rompió su silencio luego de la avalancha de críticas que recibió por un video de TikTok, donde se le escucha decir que no está armando un show por acusar a Gerardo Zamora de acoso, comparando su situación con la de Brunella Toropoco y su retiro de los escenarios por las amenazas que recibe de extorsionadores.

“Estoy aquí, estoy afrontando lo que dije y estoy reafirmando que lo que dije es cierto. No fue mi intención hacer un mundo de esto, un show, porque para hacer un show lanzo un comunicado y digo ‘saben qué, me voy a retirar de la música’, para hacer un show hago eso, pero no, no estoy haciendo ningún show, estoy simplemente aclarando”, dijo al salsera desatando la ira de los seguidores de Brunella, quien hace unos días lanzó un pronunciamiento donde anunciaba que abandonaba su carrera musical.

Samuel Suárez de Instarándula compartió un mensaje que le envió Gaby Zambrano aclarando el tema. “Ese comentario no está en contexto. Me estaban acusando de hacer un show como el de ella y yo dije que si quisiera hacer show también hubiera lanzado mi comunicado anunciando lo mismo”, acotó la cantante.

En ese sentido, aseguró que nunca pondría en tela de juicio la situación de Brunella Torpoco y que se ha negado de declarar sobre ella. “Ni siquiera he aceptado declarar las mil entrevistas que me piden hacer para hablar de ella y su problema”, comentó.

GABY ZAMBRANO SE DEFIENDE

Gaby Zambrano fue duramente criticada por asegurar que si quisiera hacer un show, lanzaría un comunicado anunciando que dejaba los escenarios, haciendo referencia a la terrible situación que atraviesa Brunella Torpoco. Video: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR

Dueño de cevichería se molesta con Dalia Durán por su tardanza en el trabajo: “Ya para qué quiero anfitriona”

Jonathan Maicelo se burla de Stephanie Cayo por jerga ‘palta’: “Baja a mi local y te enseño el verbo to be”

Ricardo Mendoza y Jorge Luna anuncian proyecto con Cathy Sáenz: “Vamos a tumbarnos a la televisión”