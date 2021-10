La cantante Gaby Zambrano hizo su debut actoral en la serie ‘Llauca’ donde da vida a ‘Marilú’. Además cuenta que en algunas escenas se reflejará la rivalidad que hay en un grupo femenino de salsa ya que todas quieren destacar sobre el escenario.

“Tengo una participación en algunos capítulos y estoy supercontenta. Se puede decir que este es mi debut en la televisión porque en el teatro ya he participado, además como un personaje un poco más cuajado porque antes he tenido participación como extra”, afirmó.

¿Cuéntanos de tu personaje?

Se llama Marilú y tiene mucho que ver conmigo en el sentido que es cantante y chalaca también. Sé que voy a tener una especie de rivalidad con la protagonista que es Miluska (Eskenazi) que hace de Celia por el tema del canto, de la música. Ella quiere ingresar a una agrupación en donde yo tendría un papel importante y habrá discusión entre nosotras.

Hay una especie de rivalidad...

Esos son celos profesionales que, a veces, hay entre artistas. Y, bueno, ahí cuentan la historia de unas chicas que recién están empezando y todas tienen ganas de lucirse en el escenario.

Gaby Zambrano da vida a 'Marilú' en la serie 'Llauca'

No es una historia muy alejada de la realidad...

Ja, ja, ja... sí, más o menos, porque incluso se trata del género salsa y son mujeres, algo muy similar a lo que hoy en día se ve. En realidad, la salsa femenina está muy de moda en nuestro país, hay muchas mujeres saliendo fuerte, entonces sí me parece superchévere.

¿Tú eres como Marilú?

Solo en que somos cantantes y chalacas. La diferencia es que el personaje es un poco maliciosa, yo no soy así.

Lo pensaste antes de aceptar la propuesta porque la gente te identifica como cantante.

Claro. Lo que pasa, es que tengo entendido que otra compañera haría ese papel. Creo que iba a ser Amy (Gutiérrez) porque eso fue hace dos años y al final no sé porque razón ella no pudo asistir al casting. Me pasaron la voz para el casting y me quedé. Nada, simplemente fue genial porque yo en ese tiempo estaba estudiando actuación y me gradué al año siguiente, en el 2019, y todo encajó perfecto.

Ahora el público podrá verte en otra faceta...

Por supuesto, yo siempre he querido mostrar ese lado (de la actuación) y ahora se está dando esa oportunidad. Espero que sea una puerta para hacer muchas cosas más en la actuación.