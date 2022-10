La salsera Gaby Zambrano está de estreno y es que acaba de lanzar el tema ‘Te apareces’ y afirma que es bueno para la industria musical que exitosos productores, como Sergio George, tengan en la mira al talento peruano.

“Estoy feliz por el estreno de ‘Te apareces’. Es un tema inédito, de la autoría de Lucas Guevara, que formará parte de mi disco que lanzaré el próximo año”, dijo ‘La sonerísima’.

En este disco tendrás algunas colaboraciones...

Sí, tengo un par, pero por el momento no puedo adelantar nada.

Escribiste, en tus redes, que estás en una nueva etapa de tu vida.

Sí, en general en mi carrera, en mi música, en todo. Hasta cambié de look ja, ja, ja.

Conociste al productor Sergio George en ‘La gran estrella’, ¿hay la posibilidad de hacer algo juntos?

Bueno yo conocí al maestro Sergio George hace varios años, por las redes sociales, y en ‘La gran estrella’ nos vimos por primera vez en persona.

¿Y cómo fue el encuentro?

Él me reconoció y fue superbuena onda conmigo. Después del programa hasta fuimos a comer un pollito ja, ja, ja.

Te gustaría trabajar con él...

No hay nada planeado para hacer algo juntos, para mí sería un gusto. Imagínate que ya es un honor que él conozca mi trabajo.

Bueno, pero ahora va a trabajar en Perú ya que firmado una alianza con una disquera para lanzar el talento peruano a nivel internacional.

Me parece genial que apoye a los talentos de aquí, del Perú.

Gaby Zambrano lanzará tema de la mano de Roberto Blades

La cantante Gaby Zambrano contó que sigue trabajando en su música y actualmente se encuentra en Estados Unidos grabando su nuevo tema, bajo la producción del cantante panameño Roberto Blades.

“Actualmente me encuentro en los Estados Unidos, ahora tengo un proyecto con Roberto Blades, estamos terminando algunas grabaciones”, dijo ‘La sonerísima’

¿Harás un feat con Roberto Blades?

Él será el productor de una de mis canciones y estoy bastante contenta por eso. Yo conozco a Roberto hace tres años, pero en este último tiempo que he estado viniendo a Estados Unidos, porque es la tercera vez que vengo en este año, nos hemos conocido un poco más. Él ha conocido más mi trabajo, lo respeta bastante, me ha dado muchos consejos y, entonces, yo estoy siguiendo los pasos de alguien que sabe.

Se podría decir que tu estilo es la salsa clásica...

Bueno, yo me considero superversátil en ese sentido. Creo que más me conocen en el medio porque hago salsa más dura, clásica, más rumbera, movida, pero también he sacado salsa romántica hasta urbana y siento, que en ese sentido, me puedo acomodar muy bien a todo.