La cantante Gaby Zambrano contó que sigue trabajando en su música y actualmente se encuentra en Estados Unidos grabando su nuevo tema, bajo la producción del cantante panameño Roberto Blades.

¿Harás un feat con Roberto Blades?

Él será el productor de una de mis canciones y estoy bastante contenta por eso. Yo conozco a Roberto hace tres años, pero en este último tiempo que he estado viniendo a Estados Unidos, porque es la tercera vez que vengo en este año, nos hemos conocido un poco más. Él ha conocido más mi trabajo, lo respeta bastante, me ha dado muchos consejos y, entonces, yo estoy siguiendo los pasos de alguien que sabe.

Se podría decir que tu estilo es la salsa clásica...

Bueno, yo me considero superversátil en ese sentido. Creo que más me conocen en el medio porque hago salsa más dura, clásica, más rumbera, movida, pero también he sacado salsa romántica hasta urbana y siento, que en ese sentido, me puedo acomodar muy bien a todo.

Hace poco lanzaste un tema.

Sí lo lancé hace unos quince días, se llama ‘Amarte duele así’. Estoy muy contenta porque ya superamos ampliamente las 150 mil vistas. La verdad, no me lo esperaba, estoy agradecida con la gente y apenas llegue a Lima arranco con la promoción.

Gaby Zambrano debuta como actriz en la serie ‘Llauca’

La cantante Gaby Zambrano hizo su debut actoral en la serie ‘Llauca’ donde da vida a ‘Marilú’. Además cuenta que en algunas escenas se reflejará la rivalidad que hay en un grupo femenino de salsa ya que todas quieren destacar sobre el escenario.

“Tengo una participación en algunos capítulos y estoy supercontenta. Se puede decir que este es mi debut en la televisión porque en el teatro ya he participado, además como un personaje un poco más cuajado porque antes he tenido participación como extra”, afirmó.

¿Cuéntanos de tu personaje?

Se llama Marilú y tiene mucho que ver conmigo en el sentido que es cantante y chalaca también. Sé que voy a tener una especie de rivalidad con la protagonista que es Miluska (Eskenazi) que hace de Celia por el tema del canto, de la música. Ella quiere ingresar a una agrupación en donde yo tendría un papel importante y habrá discusión entre nosotras.

Hay una especie de rivalidad...

Esos son celos profesionales que, a veces, hay entre artistas. Y, bueno, ahí cuentan la historia de unas chicas que recién están empezando y todas tienen ganas de lucirse en el escenario.