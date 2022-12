La salsera Gaby Zambrano afirmó que está feliz de ser parte de la familia de Chim Pum Music y trabajar de la mano de Sergio George. Asegura que el 2022 fue un año increíble para ella, pero el que viene será mucho mejor.

“Tengo muchos años de artista independiente y ahora tener el respaldo de la disquera del maestro Sergio George es una gran oportunidad, y de hecho empieza el trabajo más duro que antes. Yo voy a representar a los artistas chalacos, del Callao para el mundo”, dijo ‘La sonerísima’.

¿Cómo fue el contacto con Sergio George?

Ya lo conocía de antes, incluso me ha dado consejos para mi carrera, pero este mes me llamó para proponerme pertenecer a Chim Pum Music y es una gran oportunidad que no se puede dejar pasar.

Pero también es una gran responsabilidad...

Exacto, pero ya tengo un equipo involucrado en mi proyecto.

¿Cuándo lanzarás nuevos temas?

Estamos ya seleccionando las canciones y en enero grabaré.

Te has renovado por completo, hasta de look.

Sí, ahora estoy de pelirroja porque quería algo más llamativo.

Vi unos TikToks que grabaste con Robotina y la gente te comentaba que son bien parecidas...

Ja, ja, ja... la gente dice que parecemos hermanas, por eso nos grabamos juntas.

Se podría decir que cierras el 2022 con broche de oro.

El 2022 fue un año increíble para mí y estoy segura de que el que viene será mucho mejor.

Gaby Zambrano estrena canción: “Estoy en una nueva etapa de mi carrera”

La salsera Gaby Zambrano está de estreno y es que acaba de lanzar el tema ‘Te apareces’ y afirma que es bueno para la industria musical que exitosos productores, como Sergio George, tengan en la mira al talento peruano.

“Estoy feliz por el estreno de ‘Te apareces’. Es un tema inédito, de la autoría de Lucas Guevara, que formará parte de mi disco que lanzaré el próximo año”, dijo ‘La sonerísima’.

En este disco tendrás algunas colaboraciones...

Sí, tengo un par, pero por el momento no puedo adelantar nada.

Escribiste, en tus redes, que estás en una nueva etapa de tu vida.

Sí, en general en mi carrera, en mi música, en todo. Hasta cambié de look ja, ja, ja.

Conociste al productor Sergio George en ‘La gran estrella’, ¿hay la posibilidad de hacer algo juntos?

Bueno yo conocí al maestro Sergio George hace varios años, por las redes sociales, y en ‘La gran estrella’ nos vimos por primera vez en persona.

¿Y cómo fue el encuentro?

Él me reconoció y fue superbuena onda conmigo. Después del programa hasta fuimos a comer un pollito ja, ja, ja.

