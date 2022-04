Tomate Barraza y su hija Gaela abrieron las puertas de su casa para las cámaras de ‘Estás en Todas’. El popular cómico y cantante se mostró orgulloso de su pequeña, que acaba de ganar el Miss Perú La Pre.

“Son sentimientos muy encontrados. De haberla visto bebida, nacer, ahora prácticamente es casi toda una mujer, acaba de ganar un concurso, tiene muchas cualidades, me llena de orgullo, estoy premiado”, dijo el también actor sobre su retoña.

Por su parte, Gaela dijo que su padre es algunas veces estricto, pero solo cuando se pone ‘en modo Tomate’ y se le hincha la cara. “Yo me sorprendo, de verdad pensaba fregarla más, celarla más, pero no. Ahora es como que yo dejo que la cosa fluya pero no hay que confundir libertad con libertinaje. Ahora el ambiente está muy complicado, la sociedad en sí”, aseguró Carlos Barraza.

La adolescente también contó que hace mucho tiempo quería postular al Miss Perú La Pre pero no pudo porque su madre se opuso. Asimismo, reconoció que no le gusta mucho el mundo de la televisión y lo que más le apasiona es bailar, porque hace ballet y danza contemporánea desde que tiene cinco años.

TOMATE LE HACE ROCHE A GAELA

Tomate Barraza recordó que Gaela grabó un tema cuando era más pequeña, el mismo que fue producido por Juan Carlos Fernández. En ese momento, la joven pellizcó a su papá para que dejara de hablar. “¿Qué pasa?”, dijo el cantante.

“No le gusta porque estaba muy chiquita, su voz ya cambió, pero como me dijo Juan Carlos, la voz de Gaela ha cambiado pero no para mal. Entonces cuando ella decida retomar el canto, porque tiene una voz linda y es afinada, yo feliz, pero ahora quiere modelar, bailar, actuar”, explicó Carlos Barraza.

